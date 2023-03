Desde que se confirmó el noviazgo entre Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg, a finales de enero de 2023, la pareja no ha parado de derrochar amor en redes sociales. Desde hace algunas semanas, tanto la actriz como el periodista deportivo han ido, poco a poco, dejando al descubierto detalles de su romance y mostrando, sin tapujos, la complicidad que eclipsa su relación.



Bien sea con fotos comprometedoras, comentarios reveladores o descripciones románticas en las redes sociales, las celebridades han mantenido al tanto a sus seguidores de su historia de amor. Y para muestra de un botón, está una de las últimas publicaciones que realizó la estrella de ‘Hasta que la plata nos separe’ en su cuenta de Instagram.

Como ya es costumbre, Villalobos derrochó amor en las redes al escribir en la descripción: “Que solo con un beso, se puede enamorar. Qué hermosa ha sido la vida al hacerme coincidir contigo. Te amo, amor, @fredefutbol. Que pasen estos días rápido para volverte a ver”. No obstante, más que el romántico mensaje, lo que llamó la atención de los fanáticos fueron las fotografías que la acompañaron.

En el carrete de imágenes posteado por Villalobos, se le ve dándole un beso en la mejilla a Oldenburg, mientras este sonríe a la cámara y, lo más importante, posa su mano derecha sobre el vientre de la actriz. Este gesto, aunque sútil e inofensivo, no pasó desapercibido entre los usuarios. Todo lo contrario: generó revuelo y hasta rumores de un posible embarazo.

Las fotografías fueron tomadas durante una visita de los famosos a un restaurante italiano llamado Storia D'Amore. De su paso por el establecimiento quedó el recuerdo y, también, las pruebas que, para los seguidores, apuntaban a un embarazo. “Se le nota la barriga”, escribió una usuaria; al tiempo que otra preguntó: “¿Está embarazada?”.

Frederick Oldenburg aclara si Carmen Villalobos está embarazada



Aunque muchos de los internautas se mostraron muy emocionados ante la idea de que la pareja estuviese esperando un hijo, fue el mismo Frederick Oldenburg quien se encargó de disipar las especulaciones, luego de que su compañera de trabajo Adamari López le preguntara respecto a la situación.



Al igual que los seguidores, la actriz puertorriqueña también quería poner fin a la duda y, aprovechando su cercanía con el presentador venezolano, no tuvo reparo en buscar respuestas. “¿Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?”, dijo Adamari. A lo que Oldenburg contestó: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.

Hace algunos meses, cuando los fanáticos quisieron saber por qué Villalobos aún no se había convertido en madre, ella respondió en sus redes sociales: “Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”.



La confirmación del noviazgo de Oldenburg y Villalobos se dio meses después de que la también modelo anunciara la separación con el actor Sebastián Caicedo. Su ruptura fue, quizás, una de las más sonadas de la farándula nacional durante el 2022. Tras más de una década de relación, la pareja decidió cerrar su capítulo de amor, realizar el anuncio ante los millones de seguidores en redes sociales y, meses después, aventurarse a rehacer su vida sentimental.

Antes de su noviazgo con Oldenburg, la actriz estuvo casada con Sebastián Caicedo. Foto: Instagram @sebastiancaicedo / @cvillaloboss

Desde el anuncio de la separación, realizado el 18 de julio de 2022, cada uno tomó caminos diferentes: mientras que la también modelo colombiana confirmó su noviazgo con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, a finales del mes de enero; Caicedo hizo lo propio con su nueva pareja, la empresaria Juliana Diez.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO