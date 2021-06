Así lucía la actriz Carmen Villalobos cuando empezó su carrera

Carmen Villalobos es una de las estrellas colombianas más populares en la actualidad. Tan solo en Instagram tiene más de 17 millones de seguidores y el cariño del público se nota en cada una de sus publicaciones.

Aunque la actriz, de 37 años, es conocida principalmente por su papel de ‘Catalina Santana’ en ‘Sin senos no hay paraíso’ (2008), su secuela ‘Sin senos sí hay paraíso’ (2016) y en ‘El final del paraíso’ (2019), su carrera en la televisión es más amplia.



“A lo largo de mi carrera he tenido la gran fortuna de interpretar a mujeres guerreras, poderosas y valientes que superan todo tipo de pruebas. Me enorgullece darle vida a estas mujeres fuertes y espero que vengan muchas más”, comentó en su Instagram.

Participó en telenovelas como ‘Amor a la plancha’ (2003), ‘La tormenta’ (2005) y ‘Niños ricos, pobres padres’ (2009), por mencionar algunas.



En esta última conoció al que sería su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, con quien además compartió set en ‘El señor de los cielos’ (2013).

Villalobos también actuó en ‘Bazurto’, una producción de ‘Caracol Televisión’ estrenada en 2013.



Dicha serie estuvo cargada de baile y fiesta, un ambiente característico de la Región Caribe, lugar en el que estuvo ambientada. Así lo describió la actriz en sus redes sociales: “Fue pura gozadera y bailadera en Cartagena”.

Pero lo que muchos no recuerdan es que la barranquillera inició su carrera en la televisión cuando tenía 18 años y apareció en el programa de la franja infantil ‘Club 10’ (1998).



Allí interpretó a ‘Abi’, quien asumió el rol de hermana mayor de los personajes principales: ‘Aurelio’, ‘Dinodoro’ y ‘Mary Moon’.

En la actualidad interpreta a ‘Lucía Sanclemente' en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’ (2021), novela creada por el fallecido Fernando Gaitán.



En dicha producción comparte set con actores muy reconocidos como William Levy, Laura Londoño, Diego Cadavid y Mabel Moreno.

