Carmen Villalobos ha sido tendencia en los últimos meses por haber confirmado su divorcio con el actor Sebastián Caicedo, luego de más de una década de relación sentimental y tres años de matrimonio.



(Lea: Natasha Klaus arremete fuertemente contra Jessica Cediel por biopolímeros).

Los rumores sobre sus nuevos romances ya se empezaron a esparcir por las redes sociales y ya se les ha vinculado con algunas personalidades de la farándula internacional.



Por el lado de Caicedo algunos portales de chismes lo han relacionado con la modelo Julieth Román, por el contrario, su exesposa, quien está oficiando de presentadora en el reality ‘Top Chef Vip’, la vinculan con el actor argentino Horacio Pancherí.



Unos indicios que, al parecer, dan señales de haber olvidado su fallido matrimonio y hoy no temen en abrirle las puertas al amor conociendo nuevas personas a pocos meses de haber terminado su vínculo.



(Artículos relacionados: ¿Encontró el amor? Carmen Villalobos estaría saliendo con un actor argentino).

No obstante, el pasado 31 de agosto, se le vio a la intérprete de ‘Sin senos no hay paraíso’ en el concierto que realizó Rosalía en el Movistar Arena en Bogotá, presumiblemente, ‘cantando a grito herido’ por un desamor.



En las grabaciones se puede ver a la presentadora con una de sus amigas entonando el coro de ‘Despechá’ : “Baby no me llame que yo estoy ocupa’ olvidando todos tus males”. Acto seguido, desató su júbilo cuando la cantante española entonó el verso “Yo ando Despecha’ aloca’”, por lo que empezó a saltar de la felicidad.



Cientos de internautas no dudaron en señalar que el mensaje iba dedicado a Sebastián Caicedo a causa de la reciente ruptura; no obstante, otros de sus seguidores aplaudieron la forma como la actriz se toma un respiro del ajetreo laboral.



Cabe destacar que el festejo no quedó ahí, ya que al término del espectáculo Villalobos se fue de fiesta con los integrantes de ‘Top Chef Vip’.



(Le puede interesar: Shakira está de luto por la muerte de un amigo cercano a ella y a Gerard Piqué).

Más noticias

Jessica Cediel cuenta cómo se enteró que tenía biopolímeros en su cuerpo

¿Vuelos solo para adultos? La petición de una mujer que desata polémica en redes

Tatuaje de Medusa es viral en TikTok por representar abuso

Tendencias EL TIEMPO