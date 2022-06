Desde hace meses, los seguidores de los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han estado preocupados por la situación actual de la pareja.



La ausencia de fotografías juntos en redes sociales ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, incluso programas de entretenimiento han asegurado que Caicedo le había solicitado el divorcio a la barranquillera desde hace meses.

Aunque Villalobos ya había intentado dilucidar esas dudas afirmando en algunas entrevistas que ella seguía casada con su esposo, con el que lleva más de 13 años de relación, las especulaciones no se han detenido.

¿Qué dijo Carmen?

En una entrevista para el medio ‘Mezcal TV’, Carmen Villalobos afirmó que su relación es estable, pero que decidieron apartarla de redes sociales desde hace algún tiempo.



“Lo que pasa es que claro, cuando siempre has mostrado la relación y cuando todo ha sido como muy público es un poquito raro ya no vernos juntos”.



De acuerdo con ella, tener una relación constantemente en el ojo público les estaba generando problemas, razón por la cual tomaron la decisión de no mostrarse juntos por un tiempo. Cabe resaltar que ambos se conocieron en 2007 cuando grabaron la novela ‘Nadie es eterno en el mundo’.

“Esa fue una decisión que tomamos desde principio de año. Separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos”, afirmó la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’.



Carmen fue enfática en que están juntos sentimentalmente, a pesar de que no lo hagan físicamente, pues Sebastián está en Bogotá inmerso en sus proyectos, mientras que ella sigue enfocada en las grabaciones de la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’(2022), novela que ya se encuentra en su etapa final producción.

Inclusive, el pasado 14 de junio, la artista relató por medio de sus historias de Instagram que no había podido dormir a gusto porque se encontraba durmiendo en un hotel y no en su casa, debido a las extensas horas de trabajo que tiene que pasar en su papel de ‘Alejandra Maldonado’.

