Carmen Salinas, famosa por 'María la del Barrio', sufrió derrame cerebral

El mundo del espectáculo se encuentro en vilo luego de que se conociera que la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas se encuentra en coma luego de sufrir un derrame cerebral.



Según reportaron los medios mexicanos, Salinas, recordada por sus papeles en las telenovelas ‘María la del barrio’, ‘El triunfo del amor’, ‘La rosa de Guadalupe’, entre muchas otras, fue internada en el hospital luego de sufrir un desmayo en su casa en las horas de la noche del miércoles 10 de noviembre.

La mujer se encontraba en su casa, cenó, observó la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’, en la que participa actualmente, y se desmayó.



“Yo vi cuando mi mamá llegó de sus grabaciones. Sí llegó muy cansada como siempre, pero llegó directo a cenar (...) Se metió a bañar, pero las muchachas se dieron cuenta que no salía pronto y se dieron cuenta que estaba desmayada en el baño”, contó su hija Maria Eugenia Plascencia, según ‘El canal de las Estrellas’.



Una vez en el hospital, el diagnóstico de los médicos fue que la reconocida actriz, de 82 años, sufrió un derrame cerebral.



La mujer se encuentra internada en un hospital de la colonia Roma en la Ciudad de México, según reportó el diario ‘El Universal’.



“Actualmente mi abuelita está en estado de coma con sus órganos funcionando de manera natural y el diagnóstico es derrame cerebral. Vamos a ver cómo progresa. Está con respiración asistida con un ventilador”, le dijo Carmen Plascencia, su nieta, a los periodistas a las afueras del hospital.



El pronóstico no es alentador. Según los diarios mexicanos, los médicos afirman que la mujer sufrió un derrame en una zona que no es operable.



“Está muy muy grave, pero estable. No puede regresar del coma”, dijo su sobrino Gustavo Briones a los medios.



La actriz ya recibió un segundo diagnóstico, que también indicó que no pueden operarla.

Los familiares de la actriz afirmaron que no hubo ninguna señal que indicara un problema de salud en la mujer, por lo que sus quebrantos los tomaron por sorpresa.



Además, la familia afirmó que la mujer se encontraba grabando una novela y solo sufría del “estrés normal”.



"Estaba cansada por el estrés del trabajo, ustedes saben que ella siempre siempre ha trabajado mucho y nos tumba a muchos de nosotros trabajando. El señor Nicandro le daba cuatro o cinco escenas y se las juntaba todas, si llegábamos a las 10, a las tres ya estaba de salida", señaló Briones.



Por el momento, la familia de la actriz negó que Salinas tenga muerte cerebral. También rechazaron los rumores de algunos medios que afirmaban que la mujer había fallecido.



