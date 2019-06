Se casa la hija mayor de Carolina de Mónaco

La hija mayor de Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi, se casó ayer con el productor de cine Dimitri Rassam, hijo de la actriz francesa Carole Bouquet, en una ceremonia celebrada en el Palacio del pequeño Estado mediterráneo.



La revista 'Vanity Fair' afirmó en su web que la pareja ya se ha dado el sí, y publicó una foto en la que ambos aparecen con un hombre en medio.

Según explicó la emisora France Bleu, después de la ceremonia, la nieta de la actriz Grace kelly y de Rainiero de Mónaco y Dimitri Rassam –el padre del último hijo de Carlota– habían decidido llevar a sus invitados a una comida en el Monte Carlo Beach, un hotel de lujo ubicado a escasos 500 metros de la frontera, en Francia.



En ese establecimiento de cinco estrellas con playa privada, el chef italiano Paolo Sari, que está al frente de la cocina del restaurante de verano La Vigie Lounge and Restaurant, era el encargado del ágape.



La revista 'Hola' había anticipado que la boda civil entre Carlota (32 años) y Dimitri no iba a ser la única ceremonia del día, ya que los dos padres de Balthazar Rassam, nacido el pasado 23 de octubre, iban a aprovechar también para bautizarlo.



Por eso, la prensa daba por hecho estos últimos días que la familia de Mónaco debía estar al completo, aunque el Palacio se ha mostrado extremadamente discreto y no ha querido hacer ninguna comunicación previa, ni siquiera para confirmar oficialmente el enlace.



La pareja empezó a salir en 2017. Ese verano se les vio juntos en varios eventos en Mónaco, y, al año siguiente, en el Baile de la Rosa en marzo, cuando quedó oficializado su compromiso. Siete meses más tarde nació su hijo Balthazar y poco después empezaron a circular rumores de que sus relaciones se habían deteriorado y podían separarse. Rumores que ellos negaron.



