Carlos Vives y la historia de sus diferencias con su hermano Guillermo

Lo que parecía ser una sencilla preparación de una sopa de verduras terminó en un derrame excesivo de picante que, puntualmente, cayó sobre una sola mesa: la de la familia Vives.



En medio de una entrevista con tintes culinarios en ‘Buen día Colombia’, el principal programa matutino del canal ‘RCN’, Guillermo Vives, reconocido empresario, cocinero y cantante, alejó cualquier duda que hubiese sobre su relación con el ícono musical colombiano Carlos Vives, su hermano.



El diálogo, que nació de cocinar un simple ‘minestrone’, resultó certero y preocupante para quienes han seguido de cerca ese afamado entorno familiar.



La situación del simbólico restaurante ‘Gaira’, en el norte de Bogotá, sería el eje de la controversia familiar.

La 'entrada'

Carlos Vives y Guillermo Vives durante un evento. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“¿Esta sopa no hace parte del menú de ‘Gaira’?”, preguntó tímidamente Orlando Liñá, uno de los presentadores, al comienzo de la charla.



“No, ya yo no soy dueño de ‘Gaira’”, respondió ‘Guillo’.



“¿Cómo así? ¿Qué pasó?”, inquirió la modelo Ana Karina Soto.



Guillermo bajó la cabeza y, con los ojos dirigidos hacia el piso, vociferó: “Yo vendí mi parte”.



“Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de eso. Yo no hablo de ese tema”, añadió.



Aunque Guillermo Vives ya había confirmado en junio su salida del restaurante, del que fue el principal fundador, su reacción causó bastante estupor.



Hasta el momento, tan solo estaba claro que el lugar cerró en septiembre debido a los efectos económicos de la pandemia y que, posiblemente, había un poco de discordia entre ‘Guillo’ y ‘Carlitos’ por el manejo del negocio.



Ahora, a pesar de la poca intención de Guillermo para hablar al respecto en redes sociales, todo parece quedar más claro con sus últimas declaraciones.

Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos . @pulzo @CaracolRadio @CanalRCN @lasilla @ELTIEMPO @elespectador — guillovives (@guillovives) June 11, 2021

El ‘plato fuerte’

Avanzando en la entrevista, Guillermo aseguró que “Gaira ya es de la familia Vives Vásquez, ya no pertenece a la familia Vives Restrepo, como era antes”.



Según dijo, ni su madre ni su otro hermano siguen haciendo parte del negocio.



“Ya solamente son Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez”, apuntó.



Para indagar por las razones que motivaron esa supuesta ruptura empresarial, los entrevistadores hicieron uso de las dicientes publicaciones que ‘Guillo’ ha compartido en Instagram. Dieron a conocer una muy diciente.



“No permitas que la conversación con tu familia sea a través de terceros, nunca”, se lee en dicho ‘post’.

Inquietado por las emociones personales que podía esconder este mensaje, Guillermo negó cualquier relación directa y acusó que era una ‘generalidad’.



“Las personas que llegan a la familia, sea tu esposa o tu esposo, tienen que respetar lo que es tu familia”, lanzó.



Luego, entrando en más detalles, confirmó que el lazo quebrantado con Carlos Vives no era solo por el restaurante.



El amargo ‘postre’

Sin confirmar ningún motivo puntual, Guillermo dijo que su hermandad con el aclamado músico no pasa por el mejor momento.



“Yo con Carlos no tengo relación alguna”, aseguró.

Esta parece ser la 'reacción' de la esposa de C. Vives a los rumores que pululan en redes sociales. Foto: @claudiaelena

Uno de los presentadores le remarcó que ellos estaban unidos por la sangre y los gustos.



“La relación mía con Carlos está perdida. Fuera de todo, está perdida”, concluyó.



Por el momento, el mayor de los Vives no ha hecho ninguna alusión al respecto.



Claudia Elena, esposa del músico, compartió un particular mensaje de motivación esta mañana que algunos internautas relacionan con la polémica.





“Mantente alejada de distracciones, no más preocupaciones por lo que los otros piensen, no más batallas que no importan. Esta es tu hora. Es momento de mantenerse concentrada. Es tiempo de correr tu propia carrera”, se lee en la publicación que reposteó en las historias de su cuenta de Instagram.

Y el ‘tintico’

'Gaira' está ubicado en la carrera 13 con calle 96, en un exclusivo sector de la ciudad, y por las noches se enciende el ambiente de rumba. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Según dijo Guillermo en la entrevista, su gusto por la culinaria y la música le impide dejar de seguir inmerso en el negocio gastronómico:



“Vamos a montar otro (restaurante), indiscutiblemente estoy viendo, porque es lo que me gusta hacer, a mí me gusta cantar y cocinar”.



Con respecto a ‘Gaira’, fundado el 19 de agosto de 1998, se espera que en próximos días vuelva a abrir sus puertas bajo el concepto de ‘Cumbia House’, una propuesta proyectada por Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez.

Por el momento, los internautas están a la espera de una probable reacción (o acaso una ‘pulla’) de Carlos Vives a las declaraciones de su hermano.



Muchos usuarios de redes sociales lamentaron que la ‘rumorología’ en torno al quebranto familiar se confirmara.



Peor aún: que se destapara del todo preparando una sopa de minestrone.

