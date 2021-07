Gaira Café, el restaurante de los hermanos Vives, volverá a abrir

Diferentes sectores de la economía nacional se vieron afectados por la pandemia del coronavirus y las medidas de contingencia y reducción de contagios. Los restaurantes fueron uno de los establecimientos de comercio más golpeados en su operación, dadas las medidas para evitar la aglomeración de personas.



Miles de establecimientos de comercio en todo el país dejaron de operar, ya que la situación se volvió insostenible financieramente. Lo cual de manera indirecta ayudó a que se llegara a la cifra de 3,7 millones de personas desempleadas entre enero y mayo del 2021, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (Dane).



Precisamente el restaurante ‘Gaira Café’, el icónico lugar en Bogotá de los hermanos Guillermo y Carlos Vives, fue uno de los espacios que cerraron sus puertas tras intentar mantenerse en medio de las jornadas de aislamiento.



El anuncio oficial de su cierre lo realizó el chef ‘Guillo’ Vives el 29 de septiembre del 2020 afirmando, de manera optimista, que no se trataba de un adiós definitivo sino de una pausa temporal que era necesaria.



En conversación con EL TIEMPO indicó en su momento: “No podemos estar gastando dinero innecesariamente. Gaira es muy grande, atender cualquier cosita genera mucho gasto. Entonces, estamos guardando baterías”, dijo en una transmisión en vivo en el canal de YouTube de esta casa editorial.



Sin embargo, recientemente se compartió desde la cuenta oficial de Instagram del restaurante que pronto se volverá a atender al público y se abrirán las puertas del lugar que funcionaba también como centro de eventos.



“Pasaron más de 500 días extrañándolos. Estamos muy felices de contarles que muy pronto el corazón de Gaira volverá a latir con más fuerza”, se lee en las publicaciones en Instagram del lugar dedicado a exaltar la comida y la música colombiana.



La noticia ha alegrado a muchos de sus seguidores, quienes han comentado que están ansiosos por ingresar como comensales. La fecha de reapertura será el 12 de agosto, según indica el comunicado oficial.

“Hago reserva de una vez para ir con mi hija”, “Ojalá las entradas sean fáciles porque estoy que voy", y “Los extrañamos mucho. Les esperan tiempos aún más maravillosos” fueron algunos de los comentarios dejados en las redes sociales.



