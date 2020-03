Carlos Vives contó cómo una de sus hijas lo regañó por machista

El cantante Carlos Vives tiene un amplio reconocimiento mundial. Hace unos días, desde Miami, concedió una entrevista con motivo de la presentación de 'No te vayas', su más reciente lanzamiento. El samario reside actualmente en Estados Unidos, debido a que es uno de los entrenadores de 'La Voz US 2020'.



Durante la charla contó varios episodios, recordando uno con mucho cariño: cuando recibió un regaño de una de sus hijas por 'machista'.

Vale recordar que Vives tiene dos hijas: Lucy, de 24 años y ampliamente reconocida en el panorama nacional, y Elena, de 11 años. Y fue, justamente, la menor la que le dio el jalón de orejas.



Dice el cantante que "estaba viendo a mi hijo, Pedro, de 8 años, jugando con unos amigos y, sin darme cuenta, voy y les digo: 'Mira, mira, no te portes como niña'. De repente me volteo y veo que Elena estaba mirándome".

Según el relato, la pequeña no dudó ni un segundo en recriminar la actitud de su padre. Elena le dijo: "¡Ah, sí, no te portes como niña! ¿Qué es portarse como niña?".



Vives no pudo contener la vergüenza y, según dijo, se sintió "malísimo".



El cantante de temas como 'La bicicleta' y 'La tierra del olvido' aceptó el llamado de atención de su hija y le dijo: "Tienes toda la razón, no lo vuelvo a hacer !Qué estúpido!".

Ese momento le sirvió a Vives para reflexionar y dar a conocer ciertos puntos de vista que expuso durante la charla con la agencia EFE. "Todo el tiempo estamos desaprendiendo porque las mujeres nos dan una elección. Son superiores (...) Los hombres tenemos mucho que aprender en ese sentido", afirmó.



Además, Carlos aseguró que su padre siempre fue un feminista debido a que "era mi abuela la que tomaban todas las decisiones en su familia". "Mi papá fue un superpapá, calmado porque sabía que todas las decisiones importantes las tomaba la mujer. Siempre fue un buen hombre", recordó.

