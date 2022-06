Las fisuras en la relación entre Carlos Vives y Guillermo Vives parecen continuar. Recientemente, el samario confesó que hay heridas por sanar.

Cabe recordar que en meses pasados, Guillermo aseguró que su relación con Carlos está perdida, al parecer, por problemas de comunicación y con el que era su negocio familiar: Gaira Café.

En ese momento, el intérprete de 'Volví a nacer' le explicó a este diario que: "Hoy no existe el proyecto de Guillo -dijo Carlos Vives-. Me imagino que Guillo va a seguir en otra parte. Gaira Café desaparece después de la pandemia, no sigue más. Mi sociedad con él en Gaira Café se acabó".

(Lea también: Camilo Echeverry dio positivo para Covid-19: 'Nos veremos pronto’).

Facebook Twitter Linkedin

El Gaira Café se fundó en 2009 de la mano de los hermanos Carlos y Guillermo Vives. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Desde entonces, los problemas entre los hermanos han sido más que evidentes. De hecho, en una entrevista con 'Los Informantes', Guillermo dejó en claro que las posibilidades de reconciliación eran pocas.

"Yo agoté todos mis cartuchos. Me siento muy feliz de todo lo que serví a mi hermano y de todo lo que lo acompañé. No obstante, también entiendo que en las familias compuestas por hombres es mejor que cada quien coja su rumbo", destacó.

(De interés: Yeison Jiménez se compró una ostentosa moto BMW, ¿cuánto le costó?).

Ahora, fue Carlos Vives quien se refirió al tema y confirmó que "está difícil la relación". Las declaraciones las hizo en entrevista con Jorge Ramos, para 'Vix', en la que también relató la difícil crisis económica que vivió hace 10 años.

Aunque no quiso explicar qué pasó entre él y su hermano sí confirmó que: "Hay cosas que hay que curar en la familia... Uno está en eso porque es parte de la vida".

Más noticias

Miss BumBum asegura que Piqué le pedía las medidas de su cuerpo



¿Henry Cavill, detrás de Shakira? La 'triste' verdad del video viral



Ayla, la bebé con síndrome de la sonrisa permanente que enternece en redes



Tendencias EL TIEMPO