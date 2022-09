Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fueron una de las parejas más importantes de la farándula colombiana a finales de los años 80. Se conocieron en las grabaciones de ‘Gallito Ramírez’ (1986-1987) y el amor traspasó la pantalla, pues se casaron en 1988.

Sin embargo, el romance fue fugaz y en 1990 anunciaron su separación, una noticia que rompió el corazón de todos sus seguidores. Aunque se desconoce qué pasó, está claro que la admiración y el respeto del uno por otro continúa intacto.

En una entrevista reciente, Carlos Vives habló de su matrimonio con Margarita Rosa, en la que aseguró que ella no lo quiso tanto, pero que es una mujer maravillosa.

"Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida", confesó el samario al periodista Yordi Rosado.

Margarita Rosa y Carlos Vives protagonizaron la novela 'Gallito Ramírez'. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

El cantante relató que tuvo un momento de su vida en el que no le iba bien en las cosas del amor, principalmente, porque no encontraba a la persona que vibrara con él y compartiera su pasión por Colombia y su música, hasta que conoció a Claudia Elena Vásquez, su esposa.

"En una época de la industria no fue tan bien con el amor...Hoy tengo una mujer que valora lo que hago que ama lo que hago, que nos identifica ese sentimiento por nuestra localidad, por ese proyecto de vida que tenemos en Colombia", aseguró.

Por su parte, Margarita Rosa de Francisco ha dejado claro que siempre guardará un cariño especial por Carlos Vives. De hecho, en varias ocasiones ha compartido mensajes en Twitter para el intérprete de ‘Volví a nacer’.

En el pasado, en el programa ‘Yo, José Gabriel’, la actriz aseguró que se casó muy enamorada de Vives y que su historia de amor fue muy linda porque el público de ‘Gallito Ramírez’ los acompañó.

Margarita Rosa y Carlos Vives han demostrado la admiración que sienten el uno por el otro con el paso de los años. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

"Estaba enamoradísima... Carlos es una persona tan bella que enamorarse de él es muy fácil", dijo. Y añadió que la estructura de vida de una mujer casada no era lo suyo.

