Carlos Vives explicó la razón de por qué Shakira quedó herida tras separación con Piqué

En una reciente entrevista con el reconocido cantante colombiano Carlos Vives, el artista abordó un tema que ha mantenido a la opinión pública en vilo: la separación de la famosa pareja conformada por Shakira y Gerard Piqué.

Carlos Vives, tras concluir su exitosa gira 'El Tour de los 30' por Europa y Estados Unidos, regresa a Colombia para ofrecer un concierto el 15 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Antes de su presentación, el cantante se ha sumergido en una serie de entrevistas con medios de comunicación.

(Lea también: Carlos Vives reedita 'Clásicos de La Provincia' con Juanes y Ryan Castro como invitados).

La perspectiva de Carlos Vives sobre el matrimonio

El pasado 2 de diciembre, Vives visitó la emisora ​​de radio 'Bésame', donde abordó diversos temas, destacando la sorprendente diferencia cultural en la percepción de las separaciones amorosas.



El cantante compartió sus impresiones sobre cómo en Europa se tiende a considerar estos eventos como 'algo pasajero', en marcado contraste con la importancia que la sociedad colombiana otorga al matrimonio.

(Siga leyendo: Vives, Kuiru, Correa y Bahamón: entre los colombianos más comprometidos con el ambiente).

Durante la entrevista, Vives utilizó el ejemplo de Shakira y Gerard Piqué para ilustrar este contraste cultural. Señaló que, para las mujeres colombianas, el matrimonio es sagrado, y justificó la reacción de Shakira ante su separación, enfatizando que "no está herida porque sí".



En ese sentido, el cantante reflexionó sobre la percepción europea de las uniones matrimoniales como algo desechable, mientras que para una mujer como Shakira, el dolor de los niños en una ruptura es especialmente impactante.

"Me llamó mucho la atención de cuando ella -Shakira- se separa que, para la gente, en Europa o en general, ya no valora el matrimonio. Para las mujeres colombianas, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella esté herida porque sí", comentó el artista.

(De interés: Video: la 'arriesgada' sorpresa de Shakira a Carlos Vives en pleno concierto en Miami).

Shakira y la cobertura de los medios: lo que piensa Carlos Vives

El cantante también abordó la forma en que la prensa comunicó la separación de Shakira y cómo impactó a la artista. Expresó su sorpresa al ver cómo algunos medios consideraron el evento como un simple escándalo, sin reconocer la complejidad emocional detrás de la decisión.



“Se metieron con una mujer que es muy creativa, muy barranquillera y musical. Me sorprendió ver cómo en la misma prensa lo vieron como si estuviera haciendo un escándalo y ya”, comentó Vives.

Según el cantante, la manera en que la prensa manejó la noticia, especialmente teniendo en cuenta la creatividad y la sensibilidad de Shakira, podría resultar desafiante para cualquier persona. En sus palabras, Vives destacó su respeto hacia la artista, calificándola como una mujer "increíble".

Carlos Vives: una leyenda vallenata | Documental completo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Así fue la lujosa boda de Fanny Lu en Cartagena: se casó con un empresario peruano

Andrea Serna dio detalles sobre la celebración de los 20 años del Desafío: conózcalos

¿Carolina Cruz está embarazada? Crecen rumores por reciente fotografía