Si se indaga sobre artistas colombianos en cualquier parte del mundo, lo más probable es que alguno de estos dos nombres surja durante la conversación: Shakira y Carlos Vives. Sin duda alguna, son dos íconos de la industria musical colombiana a nivel mundial.

Además, al parecer, son bastante cercanos. Según contó el cantante samario, la barranquillera se sinceró con él sobre el tema del momento: su divorcio con Gerard Piqué.

Ambos trabajaron juntos durante 2016 en su sencillo 'La bicicleta', en el que preciso se menciona a Piqué.

¿Cómo se encuentra Shakira?

Carlos Vives asistió al concierto aniversario de 'Cadena 100', una radio musical española, que se llevó a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, el pasado fin de semana.

Shakira y Carlos Vives, durante el concierto por la paz de 2008. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En el marco del evento, contestó algunas preguntas en entrevista con la agencia de medios 'Europa Press'.



"Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y más cuando uno tiene una familia tan hermosa" -aseguró Vives, quien se comunicó por chat con la cantante- "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'Estoy triste'".

También habló sobre Gerard Piqué, a quién describió como "una persona muy educada, muy decente", y negó tener conocimiento o incluso creer posible una infidelidad por parte del futbolista catalán: "No. No, no. El que yo conocí no".



"Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", fueron sus palabras al respecto.

Sobre 'La patrona' y el supuesto embarazo

En las últimas semanas se han dado a conocer rumores que resultaron ser ciertos, con respecto al rompimiento Shakira-Piqué, pero también información falsa por parte de la prensa sensacionalista española.



Uno de los chismes que rondan por ahí es el supuesto apodo despectivo con el que se referirían algunos amigos de Piqué, principalmente jugadores del Barcelona, a Shakira: 'La Patrona'.

"No puede ser, no me digas esa vaina", expresó Vives al respecto, pero enfatizó en que "las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien".

Finalmente, dijo no saber nada sobre un posible embarazo de su amiga, que es una de las habladurías que pululan en medios y redes.

Tendencias EL TIEMPO