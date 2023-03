Carlos Vives conoció de primera mano la relación de Shakira y Piqué. Incluso en la letra de uno de sus temas más sonados, 'La bicicleta', la barranquillera menciona al exfutbolista.



"Que si a mi Piqué tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona", canta Shakira en uno de sus versos.



Y ahora, después de que esa relación ha llegado a su fin, Vives ha hablado sobre la catarsis que ha hecho la colombiana a través de su música, particularmente en su sesión con el productor argentino Bizarrap.

Carlos Vives habló con Europa Press sobre la situación que atraviesa Shakira. Foto: Europa Press Reportajes

"Ella en su estilo ha ido enfrentando su situación", dijo el artista samario a Europa Press y añadió que aplaude a su compatriota por derrochar arte de esta manera.



"Uno lo hace con su estilo de música y ella lo hace al estilo de ella con su música y al final, nada, es tan difícil cuando a uno le pasa en la vida, es tan fuerte cuando uno tiene una ruptura, sea artista o no sea artista, cuando algo se te derrumba que has construido y has creído. A mí me pasó y es muy difícil incluso oír consejos, es muy difícil porque cada quién vive eso. Es como tan propio", aseguró.



Recordando su experiencia, Vives apoyó a Shakira pues como artista es la música su medio de expresión.



"Un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma", afirmó.



Aun así, Carlos Vives le desea lo mejor tanto a Shakira como a Piqué.



"Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos sean felices, que él sea feliz y encuentre porque al final todos venimos a buscar la felicidad en la vida, ¿verdad?", dijo.



El intérprete de 'Cumbiana' aclaró por qué omitió la frase de 'La bibicleta' en uno de sus conciertos'.



"Yo, por mi cariño, soy incapaz de sacar a Barcelona porque es tan importante también en esa canción. Una historia de amor, uno carga con ella para toda la vida y su relación, su amor en Barcelona, su vida, eso no va a cambiar. No va a cambiar".

