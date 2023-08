La pareja conformada por Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives se robaba las miradas de los colombianos en los años ochenta por haber sido protagonistas de la novela 'Gallito Ramírez' y haber llegado su amor fuera de las pantallas.



Margarita Rosa era conocida por primero haber participado en el Concurso Nacional de la Belleza representando al departamento del Valle y Vives ya había participado desde niño en series y telenovelas.



A pesar de que la gente admiraba ver juntos a esta pareja, el matrimonio solo duró dos años y esta vez, fue Carlos Vives quien contó cuál fue la razón de la separación.

El cantante dio estas declaraciones al mexicano Yordy Rosado en una entrevista, en el que se refirió a varios momentos importantes de su vida.



Vives, sin tapujos, mencionó al asunto diciendo que en ese momento, los dos vivieron 'procesos emocionales complicados', que trajeron situaciones difíciles para la pareja.



“No quiero sonar pretencioso, pero… no mentira, si tuve mis desamores, (...) Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”, expresó en la entrevista.



No obstante, Vives siempre se refirió a Margarita Rosa como "una mujer maravillosa" y que no tuvo mucha suerte en su historia de amor con ella.

Vives resaltó que aunque no se ven frecuentemente, siempre han llevado una relación cordial y que desde el momento en que se separaron, cada uno llevó su vida por caminos diferentes.



Rosado expresó en la entrevista que eran una pareja digna de admirar por haber respetado el espacio de cada uno, después de haber terminado la relación, y que los dos, al preguntarles sobre esta, se expresan sobre ella de la mejor manera.



Actualmente, Margarita Rosa de Francisco vive en Miami con su pareja, el fotógrafo neerlandés Will van der Vlugt y Carlos Vives lleva una relación desde el 2008 con la modelo y ex reina Claudia Elena Vásquez.

Margarita Rosa de Francisco "El hombre del teléfono"

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

