Carlos Villagrán, más conocido en el medio artístico como 'Kiko', hizo las gracias de chicos y grandes durante muchos años al hacer parte del elenco del 'Chavo del ocho' y luego se dedicó a hacer shows en varios países de Latinoamérica.



Una de las hijas de Villagrán, Vanessa Villagrán, se hizo conocida en la virtualidad por ser bella y por haber abierto un perfil en la conocida red de 'Only Fans'.



No obstante, hace algunos meses se convirtió en noticia, por un triste anuncio que ella misma hizo a través de su perfil de Instagram, informó a sus fans que tenía cáncer y que se encontraba recibiendo un tratamiento para superarlo.

“Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios, de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, manifestó Vanessa en su momento, puesto que el diagnóstico que recibió la tomó por sorpresa.



"Mi papá a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. ¡Te amo!”



Vanessa de 40 años, desde el momento en que tuvo el diagnóstico, ha recibido el apoyo de sus seguidores, pero sobre todo de su familia, incluyendo su famoso padre.

Luego, de acudir juiciosamente a sus tratamientos, entre los que se encontraban varias sesiones de quimioterapia, su padre publicó feliz un mensaje para informarle a todos sus seguidores que su hija ha vencido el cáncer tras asistir a su última quimioterapia, manifestando que ya 'tocó la campana' que hacen sonar quienes vencen el cáncer.



"Estoy feliz!!!! Hoy fue la última quimioterapia de mi hija @vaviriva y tocó la campana TE AMO HIJA. ¡Gracias señor por todas las bendiciones!



Ella respondió la publicación con otro mensaje: "TE AMO papeeto boneeto gracias por todo tu apoyo, tu alegría, tu optimismo, tus chistes, tu buen humor, todo tú eres perfecto!!!



Así mismo, la publicación recibió varios mensajes para compartir la alegría con el popular 'Kiko', entre los que se encuentran: "gracias a Dios, señor Kiko que su hija está espectacular de salud, los felicito a los dos", "Que Dios los bendiga y proteja a cada uno de ustedes", entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

