El presentador Carlos Vargas y el ex futbolista Pibe Valderrama se encuentran participando en el programa ‘El gran pastelero: Bake off Colombia’ de HBO Max. Los participantes han tenido que compartir bastante tiempo juntos y han formado una relación de confianza.



Por esta razón, el periodista del programa la ‘Red’ aprovechó para hacer algo que siempre había querido hacer, ser el peluquero estrella de Valderrama. En sus redes sociales compartió un video, en el que se ve como le recoge el cabello a él ex futbolista hasta lograr un pequeño moño.

En ese momento también estaban presentes otros participantes y se puede escuchar cómo catalogan a este momento como “épico”, mientras no paraban de reír. Incluso, uno de sus compañeros bromeó sobre que era la primera vez que le veía las orejas a el Pibe.



Entre risas y con una sonrisa en su rostro el ex de la Selección Colombia reveló que con ese look conoció a su esposa Elvira Redondo.

Este video no ha pasado desapercibido en redes sociales y rápidamente se ha convertido en tendencia y los internautas le han dejado saber a los famosos que les parecía esta graciosa situación.



“Él es tan lindo que se dejó hacer todo”, “me encanta la sencillez del pibe”, “Solo con amarrarle el pelo al ídolo y estrella del fútbol mundial es un privilegio”, “¡Ufff te atreviste, fue espectacular!!”,son algunos de los comentarios de la publicación.

