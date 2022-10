Carlos Vargas es una de las caras más reconocidas de la farándula. El reconocido presentador del programa de chismes ‘La red’, del Canal Caracol, ha tenido una exitosa carrera en la televisión.



A pesar de su popularidad, Vargas reveló que tiene un problema que no lo ha dejado salir adelante. El famoso estaría frustrado por no hablar un segundo idioma, lo que ha limitado sus oportunidades de trabajo.



El pasado 2 de octubre, publicó un video en redes sociales relatando los inconvenientes que ha tenido por no saber inglés. Según lo que contó, deseaba hacer un curso en una universidad fuera del país, cuando se dio cuenta que era dictado en otra lengua.



“Entré a Twitter y me emociono porque encuentro un artículo de El Tiempo que dice: ‘Cursos gratis en prestigiosas universidades’. Yo ya había escuchado de ellas porque mi hermana hizo uno hace mucho tiempo”, narró.



El presentador le mencionó a sus seguidores que estaba interesado en dos programas: uno sobre la felicidad desde la filosofía china y otro de retórica y persuasión. Sin embargo, al entrar a la aplicación se percató que no podía hacerlos.



“Cuando me doy cuenta decía: ‘Cursos solamente en inglés’. Yo no sé inglés… yo he timado y triunfado. Pero en el periodismo se hacen las entrevistas en inglés con traductor y lo arreglan a uno y todo, pero… cuánto daría yo por saber inglés y poder hacer estos cursos. Siguiente parada: aprender inglés a los 43 años”, concluyó.



Vargas expresó que se sentía molesto de no haber aprendido el idioma antes. Sin embargo, el popular famoso no se rinde y aún planea estudiar inglés hasta que pueda certificar que lo sabe y utilizarlo en su vida diaria.

Vargas sufrió hace unos meses la perdida de su papá. Foto: Instagram: @carlitosvargasm

Carlos Vargas de joven

Hace unos días, Vargas causó un alboroto entre los presentadores de ‘La Red’, luego de que publicaran fotos de su pasado. Los compañeros del vallecaucano mostraron una imagen de su cédula.



En la identificación aparece Vargas con un ‘look’ muy diferente al de ahora. Lo que más llamó la atención de los televidentes fue la larga melena que utilizaba en ese momento.



“Ustedes aman a Carlos Vargas, pero después de lo que van a ver creo que me terminarán amando a mí. Eso no es fotomontaje, eso es genética”, bromeó Frank Solano.



Además del cambio en su cabellera, Vargas lucía un bigote característico de la época. Con una mirada seria y sin sonreír, la imagen presentó el estilo “alterno” del presentador en su adolescencia. La fotografía causó bromas entre sus colegas y lo hizo el blanco de críticas por varios minutos del programa.

