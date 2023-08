Carlos Vargas es uno de los presentadores de farándula nacional más conocidos del país. Desde hace años, acompaña a los colombianos los fines de semana en el programa de entretenimiento de Caracol TV, 'La Red'.



Su trabajo ha hecho que acumule una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, ahí suele mostrar como es su día a día y da recomendaciones. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al anunciar que puso en venta su apartamento.

“No sé si sea chisme porque ya les había adelantado algo, Me voy a trastear y voy a poner en venta este apartamento, que quiero mucho. Este apartamento está en mi corazón, en mi alma. Aquí he vivido historias bonitas, de verdad. Aunque claro, también incluyo lo feo porque eso hace parte del aprendizaje que tiene uno como ser humano”, empezó diciendo.



Luego hizo un recorrido de su apartamento, en la grabación mostró el edificio en el que vivía y comentó que está ubicado en Chapinero Alto. Este inmueble tiene una sola habitación, un balcón, un hall amplio, una biblioteca que se puede mover para guarda cosas, dos baños, una zona de lavandería, entre otros.



(No deje de leer: Daniel Arenas habló de su experiencia cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe).



En su publicación escribió todas las características del apartamento y el edificio. Además, dejó el número de la persona que le está ayudando a venderlo. Por último, comentó que cualquier persona que esté interesada le puede escribir.

(No deje de leer: Estos son los papeles más icónicos de Amparo Grisales a lo largo de su carrera).



Como era de esperarse, esta grabación sorprendió a varios de sus seguidores, incluso, algunos le han mandado los mejores deseos para que lo venda muy rápido.



"Hermoso apartamento. Gran estilo en decoraciones y acabados"; "Carlitos está hermoso tu apartamento, Dios quiera, lo vendas muy pronto"; "Una delicia de apartamento... Dios bendiga y sea pronto su venta", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Elianis Garrido habla de la presentadora de 'Lo Sé Todo' que reemplazará a Mafe Romero

Luly Bossa: Esta es la increíble historia de lucha de la actriz con su hijo Ángelo

Yan del ‘Desafío The Box' confesó triste pérdida con su pareja