Carlos Vargas, presentador de 'La Red', perdió millonada en criptomonedas: ¿qué pasó?

Carlos Vargas es uno de los presentadores de farándula nacional más conocidos del país. Junto con sus compañeros Frank Solano, Mary Méndez, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo conforma el equipo de ‘La Red’, un programa que sigue de cerca la vida de los famosos y revela primicias sobre el mundo del espectáculo.



Recientemente, Vargas fue invitado a la emisora colombiana Tropicana, donde en medio de una charla habló del apartamento que puso en venta hace algunos meses atrás debido a que perdió una millonada al invertir en plataformas digitales.



En agosto de 2023, el presentador colombiano informó por medio de su cuenta de Instagram que vendería su apartamento. Sin embargo, no explicó el motivo.



“No sé si sea chisme porque ya les había adelantado algo, pero me voy a trastear y voy a poner en venta este apartamento, que quiero mucho. Este apartamento está en mi corazón, en mi alma. Aquí he vivido historias bonitas, de verdad", manifestó Vargas en aquel momento.



En diálogo con la emisora anteriormente nombrada, al presentador le preguntaron si ya se había mudado de su vivienda, a lo que Vargas respondió: "No, no me he mudado. Tengo que venderlo porque me puse a hacer unas inversiones digitales en las que perdí plata".



Apartamento de Carlos Vargas que puso a la venta. Foto: Instagram @carlitosvargasm

¿Qué pasó con la inversión?

Según informó el conductor de 'La Red' a Tropicana, invirtió su dinero en dos empresas distintas, cuando un día recibió una llamada de uno de sus amigos que le informó de la terrible pérdida.



"Mi amigo me marcó y me dijo 'ay, gordo, la plata se fue', a lo que reaccioné con calma y le dije 'no hay nada que hacer'", expresó Vargas. "Esa platica se perdió", continuó.



Respecto al nombre de las compañías en las que invirtió su dinero, expresó que no diría el nombre porque "ellos no hicieron nada malo". Al parecer, lo que habría ocurrido sería un tipo de caída en plataformas digitales.



Al presentador le preguntaron si se trataba de criptomonedas, a lo que respondió: "Sí, era digital. Aunque no voy a negar que gracias a eso también recogí cierto 'billetico' y viajé con las ganancias".



"Cuando meten la plata ahí lo que siempre piensan es en recibir sin prestarle atención al riesgo que tiene ese dinero", advirtió Vargas.

¿Cuánto dinero perdió?

Respecto al dinero que perdió el presentador, expresó que fueron más de 100 millones de pesos colombianos, que era la cantidad que iba a invertir en su apartamento para ciertos arreglos que haría, pues está en obra negra.



Hace algunos meses, Vargas ya había informado de otra pérdida de una gran suma de dinero cuando fue invitado al programa de Eva Rey, llamado ‘Desnúdate con Eva’.



Allí, el presentador confesó que perdió alrededor de 60 mil dólares (poco más de 270 millones de pesos colombianos).

