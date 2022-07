Carlos Vargas, publicó un video en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda para salvar la vida de su papá, quien necesita un donante de sangre O + (O positivo) para su recuperación.



El presentador del programa ‘La Red’ se llenó de valentía y publicó una serie de historias de Instagram, en donde contaba que su papá está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira.



“Les quiero pedir a todos un gran favor (...) -su padre- tiene varias complicaciones, que no van al caso. Pero, lo que sí necesitamos, si es tan amable, es el buen corazón de la gente que quiera donar sangre. Porque mi papá está bajito de hemoglobina y esto le tiene bastante complicada la recuperación”.



Vargas está acompañado de su familia y los médicos están a cargo de la evolución del paciente, sin embargo, por ahora no hay mayores avances y así lo contó el integrante de Caracol Televisión:



“Está en la UCI todavía, va lento, pero este man sigue dando la guerra. Y los médicos (dicen): – Él quiere vivir -. Nosotros estamos en familia, muy unidos, mi hermana está con él en estos momentos, mi mamá está muy pendiente de él también. Por el momento necesito esta ayuda, de todos ustedes, mis seguidores, que se encuentran en Pereira. Si es posible y no les da pereza y logran pasar a la Universidad; aquí les dejó el Instagram de la Universidad, que quieran ir y donar sangre”.



Al final de su mensaje, con mucha emotividad y fortaleza, Carlos Vargas invitó una vez más a sus seguidores a apoyarlo para que su papá pueda superar la crisis de salud: “Mi papá es O +, para ver si me ayudan con él. El viejito quiere seguir viviendo, ayúdenme mis amores. Los quiero a todos, gracias”

