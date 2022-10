Carlos Vargas, el presentador del programa de farándula, ‘La Red’, contó durante una entrevista en el programa ‘Se dice de mí’, de ‘Caracol Televisión’, que su vida ha sido una constante montaña rusa de emociones, que incluso, lo han llevado a sufrir de depresión.

En sus revelaciones, contó que su gran amistad con el presentador de ‘La Voz Senior’, Iván Lalinde, lo ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando sufrió de depresión y tenía pensamientos suicidas. Además, afirmó que es un ángel para él.



“Yo sentía como un vacío rarísimo. Yo intentaba tener relaciones sentimentales y no me pegaba nada. Ya era exitoso, me sentía satisfecho con lo que había hecho, pero quería sentirme amado”, confesó Vargas.



Durante esa época los presentadores eran vecinos del mismo edificio. Lalinde siempre se preocupó por la salud mental de su amigo, incluso, tenía llaves de su apartamento.

“Iván Lalinde fue una pieza clave para mí. Él tuvo una gran amiga, que fue Lina Marulanda, quien se suicidó, y aunque él no tocaba ese tema, yo sentía que veía conmigo ese miedo. Por eso, él y su pareja tenían llaves de mi apartamento”, agregó.



También, admitió que una mañana en la que estaba muy mal consideró quitarse la vida. Pero, afortunadamente Lalinde llegó a su apartamento y lo ayudó.



“Y una vez, una mañana álgida en la que yo estaba pensando cómo morir y llegué a investigar cómo morir sin dolor, pero dije ‘No, el que se suicida es muy valiente, no puedo hacer esto, no está en mis cabales’, él, con esa conexión de amigos, bajó y llegó a mi habitación y me encontró en el baño, mientras yo estaba en un mar de lágrimas, afeitándome”, contó.



El presentador jamás llegó al punto de quitarse la vida, aunque lo consideró seriamente. Además, confesó que su salud mental empezó a decaer por conflictos internos, los cuales no ha podido identificar con claridad. Cuando Vargas tocó fondo empezó a buscar ayuda y a una de las primeras personas a las que se lo contó fue a su hermana, Viviana.



“Yo busqué, pero claramente yo sabía que un buscador como Google y todos esos evitan esas circunstancias porque la idea es reducir el índice de suicidio (...) Le dije primero a mi hermana, ‘vieja’, yo me siento creo que con depresión porque me han dado ganas hasta de morirme”, relató.



Asimismo, reconoció que buscar ayuda es un acto de valentía y que esta situación le puede pasar a cualquiera.



“Es un acto de humildad y valentía quienes aceptan que su salud mental no está bien, reconocerlo es desahogarse sin prejuicios, porque tu como yo somos seres humanos variables emocionalmente (...) aprendí a vivir con sensibilidad, con gratitud y entendí que mi mente es la que juega conmigo y controlarla es un acto de valentía para esos momentos donde ustedes o yo nos sentimos débiles por cualquier motivo”, confesó en el programa.

Por último, comentó que uno de los momentos que más lo han marcado en su vida es cuando le reveló a su familia que era gay.



“Yo grite: ‘Soy gay, ¿y qué? Y lo grité para que, además, de mi papá y mi hermana, lo escuchara también mi mamá que estaba en el primer piso, porque volver a repetir ese pedazo cuesta trabajo (…) Los papás tienen una reacción inmediata por crianza, y él me dijo: ‘si tú vas a ser así, te vas de la casa”, dijo en ‘Se Dice de Mí’.



En ese momento, Vargas salió de su casa y fue al parque de su conjunto a llorar y pensar que iba hacer con su vida. Aunque, el presentador volvió a su hogar confesó que fue una situación muy dolorosa que lo afectó mucho en su momento. Hoy en día, su familia acepta su orientación sexual y están más unidos que nunca.

