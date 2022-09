Carlos Vargas causó polémica entre sus seguidores de Instagram luego de que publicara una serie de historias con otro hombre. El vallecaucano demostró una vez más su buen sentido del humor.



Vargas quiso bromear un rato con los internautas y compartió videos con algunos amigos. El grupo se encontraba unido almorzando cuando el famoso lanzó algunos comentarios sobre su nuevo ‘sugar daddy’.



(Siga leyendo: Carolina Cruz contó detalles del proceso de separación con Lincoln Palomeque).

En la grabación aparece el presentador agradeciendo a uno de sus acompañantes por invitarlo a comer. Se trata de Mark Rausch, hermano del chef Jorge Rausch. En medio de chistes y de manera sarcástica, Vargas declaró que Rausch ya se está convirtiendo en una especie de ‘sugar daddy’, por sus constantes invitaciones.



“Mire, quién nos invitó a tragar otra vez. Ya estoy preocupado porque cada ratico nos invita a almorzar”, expresó Vargas.



Junto a él se encontraba el influencer Mario Ruiz que no dudó en seguirle el juego a Vargas. El joven aprovechó el instante para reírse del chiste y afirmar que las cortesías de Rausch ya eran sospechosas.



(Más: Fiesta con temática de 'Betty la Fea' es viral en TikTok: 'Mis 30 en Ecomoda').



En medio de la algarabía, Carlos Vargas le lanzó una curiosa insinuación a Ruiz. El vallecaucano le manifestó que le gustaría ser el ‘sugar daddy’ del joven creador de contenido.



“A mí me gustaría que tú fueras mi ‘sugar baby’, hay unos buenos ‘sugar baby''', señaló Vargas, a lo que Mario Ruiz respondió que no se encontraba disponible y ya tenía otras relaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Vargas perdió a su papá hace unos meses. Foto: Instagram: @carlitosvargasm

Carlos Vargas en su juventud



El presentador causó risas en las redes sociales hace unos días luego de que salieran a la luz fotos de su pasado. En el programa de farándula ‘La Red’, los compañeros de Vargas presentaron la imagen de su cédula.



La tarjeta de identificación muestra algunos detalles del famoso, como su nombre completo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el ‘look’ que utilizaba en esa época.



(También: La Liendra impuso costoso reto para conseguir lamina de Cristiano Ronaldo).



“Ustedes aman a Carlos Vargas, pero después de lo que van a ver creo que me terminarán amando a mí. Eso no es fotomontaje, eso es genética”, manifestó Frank Solano.



En la fotografía, Vargas aparece con una gran melena y mucho cabello, lo cual sorprendió a los televidentes e internautas. De igual manera, en ese tiempo el presentador utilizaba un característico bigote que completaba su estilo “alterno”,

Más noticias

¿Salió en pijama? Dua Lipa pasó tremendo susto con sismo en Ciudad de México

Brad Pitt escogió a los dos hombres más guapos de Hollywood: ¿quiénes son?

Dura respuesta de Peñalosa a comentario de Martín de Francisco: '¿Está drogado?'

La razón por la que los perros olfatean la zona íntima de los humanos

'La herida la cargamos y sanarla es nuestra responsabilidad', Andy Rivera

Tendencias EL TIEMPO