Carlos Vargas es bien conocido en el mundo del entretenimiento nacional. Junto con sus compañeros Frank Solano, Mary Méndez, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo conforma el equipo de ‘La Red’, un programa que sigue de cerca a los famosos y desvela primicias sobre el mundo del espectáculo.

(Lea también: ‘Yo sentía como un vacío rarísimo’: Carlos Vargas habló sobre su depresión).

Recientemente, el periodista fue invitado al programa de Eva Rey, llamado ‘Desnúdate con Eva’. En una charla tendida, Vargas reveló detalles de su vida profesional, así como secretos de su vida personal y de su orientación sexual.

En medio de la conversación, Rey cuestionó a Vargas por sus inversiones. En respuesta, el presentador confesó que perdió alrededor de 60 mil dólares (poco más de 270 millones de pesos colombianos), como resultado de la caída del dólar y de la libra esterlina.



“Yo invertí una plata el año pasado, cuando eligen a Petro y se va para el piso el dólar y se empieza a armar ese escándalo de la gente. Se muere la reina Isabel y se baja la libra esterlina (...) Cuando me dicen: ‘La plata se perdió en este momento’”, explicó el conductor de ‘La Red’.

(Siga leyendo: Carlos Vargas expresó su molestia por no saber inglés).

Aunque la persona encargada le pidió tres meses para recuperar el dinero, Vargas le dio un plazo de un año y dos meses. “Yo vivo con lo que me van dando de ‘Caracol’”, añadió el periodista, y dio paso así para que Eva Rey lo cuestionara acerca de sus ingresos.



“¿Cuánto te entra de ‘Caracol’? ¿Más de 50?”, preguntó Rey. A lo que Vargas contestó: “Bueno, sí”. El presentador no dio la cifra exacta, pero de acuerdo con él, no llega a los 100, ni siquiera los roza. “Vamos por buen camino”, finalizó diciendo.

Carlos Vargas lleva más de una década trayendo información de la farándula y la industria del entretenimiento a los televidentes. Fue locutor en ‘Vibra’ y, después de otros trabajos, fungió como presentador de ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’. En 2011 se integró al equipo de ‘La Red’, programa al que se encuentra vinculado actualmente.

Otras confesiones de Carlos Vargas



Las inversiones fueron solo un tema de la amplia lista de confesiones que hizo Vargas en diálogo con Eva Rey. Entre otras cosas, reveló que se siente atraído físicamente por los hijos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.



“Los hijos de Santos, los dos hombres me parecen churros. A mí también me gustan mucho los hijos de Uribe, Jerónimo y Tomás, me parecen sexis”, dijo el conductor de ‘La Red’. A la lista de personajes políticos que le parecen atractivos se suman Daniel Quintero, Armando Benedetti y Fico Gutiérrez.

(De interés: Carlos Vargas presentó a su ‘sugar daddy’ en redes sociales).

En cuanto a expresidentes, el presentador señaló: “Yo me quedaría con Álvaro Uribe por interés porque me saca de pobre, porque me da el carro, porque tengo la finca asegurada. Por ese lado plástico lo haría”.



Carlos Vargas lleva soltero alrededor de cuatro años porque, según él, ha decidido hacer una pausa y evaluar qué quiere realmente en su vida sentimental.

Con el paso de los años, Vargas ha podido hacer frente a los señalamientos y estereotipos que ha traído consigo su orientación sexual. Ahora, dice, las personas lo encuentran gracioso, amable y simpático por cómo se muestra, mas no por prototipos derivados de sus patrones de atracción sexual.

Más noticias en EL TIEMPO

Mujer murió tras 31 años en coma; su esposo nunca la dejó: 'Estoy feliz por ella'

Trabajador demanda a empresa por no subirle el sueldo en 15 años

El Nostradamus moderno advirtió por la señal '666' en la coronación del rey Carlos III

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO