A través de su cuenta de Instagram el presentador de 'La Red', Carlos Vargas, reveló que en algunas ocasiones ha tenido 'sugar babies', pues al parecer, a veces ha salido con personas que son menores que él.



Así mismo, el comunicador que siempre se ha caracterizado por hablar sin rodeos y ser muy sincero con respecto a lo que siente y piensa, no dudó en confesarle a sus seguidores lo que espera de una pareja.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en la red de Meta, el colombiano contestó los interrogantes de sus fanáticos con respecto a su vida amorosa.



Una de las preguntas que más llamó la atención, fue la de un internauta que se atrevió a cuestionarle si él era 'sugar daddy', un término en internet para hacer referencia a noviazgos en los que uno de los dos es un hombre mayor y que tiene un adquisición económica provechosa que le permite llenar de detalles costosos a su pareja.



“Hablemos de ese tema de si soy o no ‘sugar daddy’. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve ‘sugar', porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular, tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”, afirmó el presentador en sus historias.



Sin embargo, agregó que él no podría sostener este tipo de vínculo, que denota un interés material, porque "considera tener una valor y una seguridad en sí mismo".



"Algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración".



Y añadió: "¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser 'sugar daddy' es un tema de una energía más bajita, de falta de autoestima”, expresó vargas

No obstante, no se guardó ningún comentario, y sin temor contó que sus 'sugar babies', eran sus amistades.



“Yo les digo así a amigos que son menores y que me invitan. Y si me admiran, ¿por qué no me dejo invitar de ellos?”, replicó.



Finalmente, confirmó que en la actualidad no tiene novio, pero si espera que cuando llegue nuevamente el amor a su vida, sea un compromiso totalmente serio



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

