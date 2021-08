Carlos Vargas muestra las marcas de un accidente antes de 'El Desafío'

TikTok es una de las plataformas más usadas por los jóvenes en el mundo por su contenido entretenido. De hecho, para llegar a más personas se unió con Caracol Televisión para trasmitir capítulos exclusivos de 'El desafío The Box', en los que además, participaban famosos colombianos como Tatán Mejía, Carlos Vargas, Daniela Legarda y Daniela Giraldo.



Justamente, Carlos Vargas compartió una anécdota de un accidente que tuvo antes de las grabaciones del programa, según él, por imprudente.

Carlos Vargas compartió con sus seguidores el accidente que vivió antes de grabar 'El Desafío' TikTok. Foto: Instagram: @carlitosvargasm

“El día antes de comenzar el Desafío en TikTok me caí por imprudente. Me senté en una construcción de ladrillo de 80×80 cm y de 1,80 de alto. No me di cuenta que la superficie era de ‘drywall’ y seguí derecho. Quedé como año viejo remendado”, explicó el presentador de 'La Red' en sus historias de Instagram.



Además, compartió imágenes de las lesiones que sufrió en la cabeza, espalda y glúteo izquierdo, resaltando que, aunque en las imágenes no se ve 'feo', sí sufrió un golpe fuerte.



Por otro lado, el presentador también compartió algunos de los momentos que vivió junto a sus compañeros en 'Las Cajas', ubicadas en Tobia, Cundinamarca.



'El Desafío' ha sido uno de los programas más representativos de Caracol. Tras el éxito del primer programa grabado durante la pandemia, actualmente, se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de esta competencia, que se jugará, una vez más, al interior de 'Las Cajas'.

