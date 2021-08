¿El actor Carlos Ponce tuvo un romance con ‘La Chilindrina’?

María Antonieta de Las Nieves es una actriz mexicana que se inmortalizó gracias a su papel de ‘La Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8’, una producción con la cual crecieron los que hoy son jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Su personaje ha trascendido fronteras y, aunque su carrera como actriz tiene muchos frentes, María Antonieta siempre será relacionada con la traviesa niña de la vecindad más querida del continente.



Hace poco, ‘La Chilindrina’ anunció el inicio de su gira de despedida. Se sinceró sobre las dificultades emocionales que tuvo en los tiempos más cruentos de pandemia, el año pasado.

La Chilindrina alegró a toda una generación. Foto: Archivo Particular

Su nombre también figuró en redes sociales a raíz de unas ‘escandalosas’ revelaciones del actor Carlos Ponce. Él subió un video a su cuenta de Instagram asegurando que hace mucho tuvo una relación efímera con María Antonieta de Las Nieves.



Los internautas cuestionaron esta afirmación, sin embargo, el mismo Ponce insistió en su presunto romance con ‘La Chilindrina’. Él incluso lanzó una afirmación ‘nada menor’: “Hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño, de sus vacaciones, yo pensé que me extrañaba”.



“No se trata de una obsesión inmadura de niño, es una realidad y no me importa lo que piense la gente”, aseguró el reconocido actor.

El insólito rumor llegó hasta las pantallas de los medios mexicanos especializados en el entretenimiento.



Eso sí: hasta el momento nadie ‘le compra la teoría’.



Algunos periodistas trataron de buscar un ‘tiempo’ en el cual María Antonieta y Ponce hubiesen trabajado juntos o hubiese algún rumor que los relacionara, sin embargo, no se halló nada concreto. Vale decir que, de todos modos, los actores pudieron salir sin necesidad de trabajar en una producción, pero los indicios de cualquier ‘affaire’ siguen siendo escasos.

El rumor de Ponce llegó en un momento cuando ‘La Chilindrina’ habló sobre sus fotos en bikini.



Ella dijo que no se volvería a tomar ese tipo de imágenes dado que ya no tiene la figura con la cual lució en febrero de este año, cuando se viralizaron unas imágenes de sus vacaciones.



“Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Hui de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

'La Chilindrina' comentó que hace mucho tiempo no usaba vestido de baño. Foto: Instagram @lachilindrina_oficial

