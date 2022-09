Carlos Pizarro Leongómez es un personaje relevante en la historia de Colombia por su activismo político y su paso por la guerrilla del M-19, donde fue máximo comandante. Pizarro dejó las armas, firmó la paz con el Gobierno y se convirtió en candidato presidencial, pero fue asesinado el 26 de abril de 1990.



Su legado en la política ​se ha mantenido vigente gracias a sus hijas María José Pizarro, senadora de la República por el Pacto Histórico, y María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá, también del mismo partido que su hermana.



María José es producto de la relación de Pizarro con Myriam Rodríguez, mientras que María del Mar nació de su relación con Laura García. Pero lo que saben pocas personas es que tuvo un tercer hijo, Carlos Andrés, con su última compañera sentimental, Hélida Molina.



Carlos Andrés es su hijo póstumo y tiene los mimos años que su padre de haber sido asesinado. El único hijo varón de Pizarro fue entrevistado recientemente por Caracol Radio y contó detalles de su vida.

El hombre, de 32 años, contó al medio radial que siempre supo quién era su padre, pues su madre, quien estaba embarazada y tenía 25 años cuando asesinaron a Pizarro, nunca se lo ocultó, incluso le mostraba fotos de él para que lo tuviera presente en su vida.



"Desde el primer momento que yo tenía uso de razón, mi mamá nunca me lo negó, antes fue algo muy lindo porque toda mi familia siempre me decía: 'Pizarrito, te ves muy parecido', 'Ponte el sombrero'. Siempre fue algo muy especial para mí, de hecho, tengo un cuadro que mi mamá siempre me lo ponía al frente de mi cuarto para que me cuidara y era la foto de mi papá, siempre crecí con él y siempre para mí fue algo muy importante".



Sobre por qué su existencia no se conocía públicamente, Carlos Andrés explicó las razones por las que decidió durante años mantenerse al margen.

"Desde el principio yo traté de estar un poco alejado de eso, porque a mi papá me lo habían asesinado, entonces para mí fue difícil crecer con un papá que habían matado por medio de la guerra, las cosas que pasaban. Nunca quise salir a la luz pública por respeto, por sentía que de pronto no estaba preparado, que no era el momento, que me podía traer problemas a futuro. Ya creo que llegó el momento de que la gente sepa que existe un hijo de Carlos Pizarro y que ese hijo soy yo", explicó.



También señaló las razones por las que decidió que era momento de darse a conocer y revelar quién era su padre. "Siento que ya es algo que me lo está pidiendo mi vida, siento que lo necesito para mí, recuperar mi identidad es algo importante. Quiero llevar en alto el nombre de mi papá. Para mí es mi ídolo y eso no lo va a cambiar nadie", indicó.



Carlos Andrés es ingeniero agroindustrial y se ha mantenido alejado de la política, a diferencia de María José y María del Mar. Sin embargo, no descarta algún día recorrer ese camino que "lleva en la sangre".



"Siempre ha estado para mí ahí porque es algo que lo he tomado muy personal, respeto mucho la política, siento que por por medio de la política se pueden hacer grandes cosas, se pueden obtener cambios importantes en el país. En estos momentos no es algo que haya estado en mí porque soy ingeniero agroindustrial, me preparé para otras cosas, pero lo llevo en la sangre y no lo puedo negar", contó a Caracol Radio.



