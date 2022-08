Carlos Giraldo, integrante de ‘La Red’, ha mantenido su vida amorosa en privado desde hace décadas. El presentador se hizo conocido como periodista de farándula con el programa ‘Sweet’, que acabó en 2013.



A pesar de sus años en el entretenimiento, siempre ha mantenido en secreto sus relaciones y parejas. Hace unas horas, Giraldo por fin se animó a hablar del tema y contarle a los colombianos sobre su faceta sentimental.

En diálogo con ‘La Kalle’, donde también trabaja, reveló que desde hace años mantiene una relación prohibida con otro hombre. Su confesión sorprendió a todos los compañeros que se encontraban en el estudio de grabación.



Entre risas, Giraldo aseguró que se trataría de un hombre casado y que tiene un hijo. El comunicador no especificó si la esposa de su pareja tenía conocimiento de la situación o no.



“Soy la otra, como se dice vulgarmente. No puedo decir nombres. Salgo con un hombre casado y con un hijo”, manifestó Giraldo.



(Más: Natasha Klauss: así es el nuevo look de la actriz de 'Pasión de Gavilanes').



Los demás periodistas del lugar aprovecharon el buen humor de Carlos Giraldo para hacerle más preguntas sobre su amor. El vallecaucano solo respondió que se trataría de una relación que viene desde hace muchos años.



“Yo siempre he dicho que todo hombre debería tener esposa, moza y un man... yo soy el man de él”, manifestó el presentador.



En frente de miles de colombianos que estaban observando el programa en vivo, Giraldo fue cuestionado por sus colegas sobre la profesión del hombre casado con el que sale. Algunos incluso bromearon que se trataría de un trabajador de ‘La Kalle’.



“No puedo decir nada. No tiene nada que ver con esta vaina, medios de comunicación, Todos los que trabajan en esto están vaciados”, afirmó.



A pesar de que no especificó cuál sería el empleo actual de su pareja, el conductor de televisión aclaró que sería un administrador de empresas que no tendría nada que ver con el periodismo.



(Le recomendamos: Iván Lalinde reveló por qué no habla de su pareja en redes sociales).

La carrera de Carlos Giraldo

El vallecaucano estudió Comunicación Social en la ciudad de Bogotá y desde 1993 trabajó en el programa de farándula ‘Sweet’, uno de los más recordados por los colombianos.



(También: Kate del Castillo: su última fotografía levantó algunas críticas ¿Por qué?I).



Desde 2013, año en el que acabó la producción de ‘Canal 1’, ha hecho parte de la serie ‘La Red’ del canal Caracol y ‘La Kalle’, una propuesta que busca mezclar la televisión con la radio.



El presentador tuvo una hija cuando tenía tan solo 14 años con su novia de adolescencia. No se ha casado y en septiembre de 2022 cumplirá 60 años tras haber realizado la mitad de su carrera en la pantalla chica de Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Giraldo en el estudio de 'La Kalle'. Foto: Instagram: @girioficial1

Más noticias

Jennifer López se mostró molesta por video filtrado de su boda: 'Esto es robado'

Piqué y su nueva novia, Clara Chía, llevarían más de un año juntos

Jennifer Aniston: la mala relación con su madre que le produjo baja autoestima

Le hace firmar contrato de fidelidad a su novio: si incumple le paga las deudas

Andy Rivera envía indirecta: ‘Prefiero usar la música y no nombres propios’

Tendencias EL TIEMPO