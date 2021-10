Carlos Giraldo revela que podría estar sufriendo de depresión

Carlos Giraldo, reconocido presentador del programa de entretenimiento ‘La red’ del canal ‘Caracol’, confesó en medio de la emisión del sábado 2 de octubre que podría estar padeciendo una depresión desde hace un largo tiempo.



(Leer más: Pandemia y redes sociales: los efectos en la salud mental de los jóvenes).

El periodista hizo dicha confesión luego de que en medio del programa se entrevistara al humorista Oscar Monsalve, más conocido como ‘Risa loca’, quien habló sobre su depresión y cómo esta afectó en gran parte diferentes aspectos de su vida.



‘Risa loca’ fue diagnosticado con depresión y se encuentra actualmente en tratamiento para tratar esta enfermedad.



La historia del comediante motivó a Giraldo para que en medio de la transmisión le contara a sus compañeros de set y a los televidentes que hace bastante tiempo no se ha sentido bien y que incluso, aunque no es diagnosticada, podría estar padeciendo la misma condición que el humorista.



(Le puede interesar: Expertos alertan por aumento de bruxismo en los niños).

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Giraldo empezó su profesión como conductor en el desaparecido programa 'Sweet'. Foto: Carlos Capella

“Yo les quiero decir algo, yo me identifiqué mucho con una parte de la entrevista”, inició diciendo el presentador, quien contó que él vive una situación parecida. “Se los debo confesar a ustedes el día de hoy”, continuó.



Giraldo le dijo a sus compañeros de trabajo que solamente se siente feliz con su vida y con ganas de levantarse cada día cuando va a trabajar, ya sea en la emisora ‘La Kalle’ o en ‘La red’. Fuera de estos espacios no logra sentirse completamente satisfecho.



“Yo no he llegado al punto de la depresión, o creo no haber llegado a ese punto, pero sí me identifico con eso. Yo cuando no estoy trabajando con ustedes (...) yo soy una persona muy sola”, le comentó a los demás presentadores.



(Lea también: Ojo: preocupan decepciones amorosas en la salud mental en Cali).



Sus compañeros estaban sorprendidos ante tal afirmación de la que no tenían conocimiento, por lo que le mostraron su apoyo y comenzaron a hacerle preguntas al respecto para saber más sobre su situación.



Por ejemplo, Frank Solano quiso saber hace cuánto Giraldo se siente de esta manera, a lo que él contestó: “La verdad desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que se potencializó con el confinamiento (...) Desde que mandaron a encerrarnos, hace ya año y medio, empecé a darme cuenta de que disfrutaba mucho estar en mi casa, pero tan largo tiempo, cuando empiezan a pasar los meses ya se da uno cuenta de que de pronto no es tan chevere pasar tanto tiempo encerrado”.



(Además: Licencia por muerte de mascotas, un duelo necesario).



Por su parte, Mary Méndez le mostró su apoyo al presentador y le dijo que “no eran sus amigos, sino su familia”. La mujer le recordó que podía contar con cualquier persona del equipo de ‘La red’ en cualquier momento en que necesitara algo o en el que no se sintiera bien.



El presentador no dio más declaraciones al respecto y se mostró agradecido con sus compañeros por escucharlo y hacerlo sentir un poco mejor luego de haber hecho dicha confesión sobre su salud mental.

Más noticias:

Hacer ejercicio puede mejorar su salud mental

Linda Evangelista quedó desfigurada luego de tratamiento estético

Las nueve muertes de famosos que 'predijo' una lista del 2020

Tendencias EL TIEMPO