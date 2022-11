Carlos Feria y Adri Latina son uno de los creadores de contenido más conocidos del país. Ambos lograron ganar gran repercusión mediática a través de la plataforma TikTok, donde juntos alcanzan una gran comunidad que supera los 72 millones de seguidores.



En meses pasados la pareja se encontraba en medio de una fuerte polémica, tras haberse filtrado un video en que Feria presumiblemente agrede a su esposa durante una discusión conyugal. Cientos de internautas arremetieron contra el influencer, por lo que este tuvo que salir a pedir disculpas públicas por sus acciones.

Así mismo, volvieron a estar en el ojo del huracán al ser acusados por la comunidad digital de presuntamente explotar mediáticamente a Salomé, su hija de cuatro años. Según mencionaron los comentarios de usuarios de internet, el trato que le daban no era el ideal.



El hecho provocó la intervención del ICBF, institución que realizó una visita a la casa de los famosos para dar un veredicto final. No obstante, luego de varias visitas la entidad dictaminó que no había síntomas de maltrato y que no había que seguir el conducto regular de restitución de derechos.



Tras el hecho, se le ha visto a la familia seguir con su vida normal y mostrándose en las plataformas digitales como un hogar alegre y lleno de amor, no solo para Salomé, sino también entre Feria y Adria, lo cual ha hecho que las críticas de la opinión pública se hayan disminuido.



Con respecto al caso del influenciador Carlos Feria: equipo de Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos, desde el #ICBF hacemos un llamado a denunciar. — Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (@ICBFColombia) July 14, 2022

Canción para Salomé

Y es que precisamente de esa fraternidad con que se muestran en TikTok e Instagram, se pudo conocer la nueva canción que lanzaron los padres de Salomé para conmemorar su cumpleaños número cuatro. El nombre del tema lleva el mismo nombre que la menor y ya cuenta con algo más de 500 mil reproducciones en YouTube.



La canción narra el amor que ambos padres sienten por su hija, con algunas anécdotas y mostrando la felicidad de la pequeña con cada recuerdo. En el video se les puede ver compartiendo gratos momentos juntos en lo que parece ser una casa campestre.



La reacción de los internautas no se hizo esperar y dejaron algunos mensajes dejando su punto de vista sobre la letra y el clip.



“Los felicito por esa hija, que después de todo lo que ha pasado en la vida de esa familia buscan que Salomé sea feliz en su gran mayoría”, “ Los felicito por esa hija, que después de todo lo que ha pasado en la vida de esa familia buscan que Salomé sea feliz en su gran mayoría” y “Que bella canción ️ muchas felicidades Salomé que Dios te bendiga#, fueron algunos comentarios de usuarios de internet.



