Carlos Feria y su esposa Adriana son creadores de contenido con millones de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok. Ambos han estado bajo la lupa de la opinión pública por acusaciones de maltrato familiar.

La polémica para esta familia inició luego de que Adriana Valcárcel publicara un video en el que Feria la agredía físicamente. Posteriormente la pareja hizo una grabación explicando lo sucedido y pidiendo disculpas por el hecho. El creador de contenido incluso aseguró que no volvería a pasar.



Semanas más tarde se hizo viral en redes sociales una recopilación de algunas bromas que le hacía la pareja a su hija Salomé, de cuatro años. Miles de internautas señalaron que en las grabaciones había maltrato infantil e hicieron un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que investigara la situación de la menor.



Luego de la oleada de críticas la pareja anunció que no realizaría más videos con su hija; sin embargo, la decisión solo duró unos días y la pequeña volvió a aparecer en las grabaciones de sus padres.



¿Embarazo?

Carlos y Adriana ya llevan varios años casados y en redes sociales se les ve muy enamorados. Además, han manifestado en varias oportunidades su deseo de tener más hijos.



Los rumores sobre un nuevo embarazo se desataron luego de que la pareja compartiera un video donde se le ve a Adriana en vestido de baño disfrutando de unas vacaciones. Sus seguidores notaron rápidamente que su barriga ha crecido y ella se acarició esa parte del cuerpo durante la grabación y escribió: "Feliz sacando barriga".

