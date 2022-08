Desde hace unas semanas Carlos Feria ha estado envuelto en una polémica por supuesto maltrato familiar. La controversia inició luego de que su esposa, Adriana Valcárcel, publicara un video en el que Feria la agrede físicamente.



Tras la respuesta de los cibernautas, la pareja hizo una grabación explicando lo sucedido y pidiendo disculpas por el hecho. El creador de contenido incluso aseguró que no volvería a pasar.



Tan solo semanas después en redes sociales se viralizó una recopilación de algunas bromas que le hacían a su hija Salomé, de cuatro años.



Para algunos internautas, este tipo de chistes pesados constituían abuso infantil por lo que le hicieron un llamado al Instituto de Bienestar Familiar a que se involucrara.



La pareja recibió la visita de empleados de la entidad que deseaban revisar si se estaban vulnerando los derechos de la menor. El hecho hizo que Feria y su esposa anunciaran que dejarían de hacer videos con su hija.



Ahora, Carlos Feria se encuentra nuevamente recibiendo una oleada de críticas tras la difusión en redes sociales de dos videos. De acuerdo con algunas personas, el hombre continúa maltratando a su pareja y se ha sobrepasado con la pequeña Salomé.



El influenciador bogotano Nicolás Arrieta ha sido uno de los que más ha señalado a Feria. En su cuenta de Instagram publicó una grabación expresando que deberían llamar nuevamente al ICBF.



“Estaba viendo este video que me parece desagradable, me parece ridículo este tipo Carlos Feria que está amenazando con demandar, que ni siquiera sabe que no se demanda sino se denuncia...pero la verdad, esto me parece a mí asqueroso, me parece terrible, me parece que si ustedes tienen este video, se lo manden ahí al Bienestar Familiar otra vez, porque yo la verdad no sé qué le pasa por la cabeza a este tipo”, manifestó Arrieta.



En los comentarios de la publicación, los seguidores de Nicolás Arrieta hicieron eco a sus pensamientos y estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Otros aseguraron que Feria ya se ha disculpado en el pasado y todos merecen segundas oportunidades.



La respuesta de Carlos Feria

Ante la nueva polémica, el influenciador acudió a su cuenta de TikTok a dar su versión de lo ocurrido. Visiblemente molesto aseguró que lleva dos meses viviendo un infierno y que no entiende por qué lo atacan.



“No sé qué tienen en la cabeza. Hace dos meses empezó el infierno en mi vida, he querido seguir tranquilo con mi hija, con mi esposa, pero todos los días sacan algo nuevo", indicó Feria.



Su contestación de cuatro partes lleva por nombre ‘Me cansé’ y en ella se muestra llorando. Según lo que explicó, es un excelente padre que no debería ser cuestionado.



“Esto no va más, es una falta de respeto. No sé qué les pasa por la cabeza. Tengan una neurona. Sí, tuve errores como esposo pero como papá soy excelente… cojan oficio”, señaló.



La publicación del primer video ya tiene más de 20 millones de reproducciones en TikTok y ha recibido cerca de 120 mil comentarios.

