Después de que Carlos Feria estuvo durante varios días en el ojo público por los videos en los que exponía a su hija de cuatro años a bromas pesadas que despertaron indignación y preocupación entre los usuarios de redes sociales y defensores de los derechos de niños y niñas, la menor de edad ha vuelto a aparecer en uno de los contenidos que el influenciador compartió recientemente en su cuenta de Instagram.

​

Aunque en esta ocasión la niña no aparece como objeto de humillaciones, el hecho se da aún después de las declaraciones en las que su esposa, la también influenciadora Adriana Valcárcel, había comentado que su contenido no se basaba en grabar con su hija.



(Le puede interesar: Caso Carlos Feria: niños no deberían ser expuestos en redes por sus padres)

Los actos de Feria contra su hija llevaron a que incluso el ICBF adelantara un proceso de verificación y restablecimiento de los derechos de la niña, a través de visitas a su colegio y círculo familiar. Un proceso en el que, según dio a conocer Valcárcel se habría determinado que la menor de edad no sufría de maltrato. Aunque la creadora de contenido reconoció que tanto ella como Feria se equivocaron al grabar ese tipo de videos.

"Reconocemos que Carlos y yo cometimos un error grande al haber grabado las bromas con ella. Eso es algo que no van a volver a ver nunca más en nuestras redes sociales”, dijo.

(También: Carlos Feria habla del caso con el ICBF: ‘A mi hija no me la van a quitar’)

Según ella, hace más de cinco años están en redes haciendo otro tipo de material: “Nuestro contenido no se basa en grabar con nuestra hija. El cinco por ciento de los videos son con ella. Gracias a Dios los seguidores que tenemos es por el esfuerzo y trayectoria que llevamos”, aseguró.



Sin embargo, expertos en la defensa de los derechos de los niños y las niñas han recomendado vehementemente a los padres no exponer a sus hijos en estos medios, mucho menos con fines lucrativos, como ocurre con la monetización de los contenidos.



"Si lo miramos más allá de este trato cruel o humillante que está recibiendo la niña en particular, vemos también que hay un asunto de explotación con fines comerciales, porque estos influencers además monetizan la publicación de esos videos, entonces ahí estaríamos también en ese marco de limitaciones (establecido por la ley 2089) porque esto ni siquiera podría ser considerado trabajo infantil. No media la voluntad y el entendimiento de la niña y esto también es muy complejo", explica Sara Cristina Lara, líder nacional de incidencia en World Vision Colombia.

(Además: Esposa de Carlos Feria habla del trato a su hija: ‘Cometimos un error’)

Una opinión similar tiene Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de Alianza por la niñez: "Los niños no tienen que estar expuestos en las redes sociales de los padres, si estos deciden que hacer contenidos es su forma de vida, los niños y las niñas no tienen por qué estar involucrados en esto. Aquí estamos haciendo también una explotación de la imagen de la niña. Si ellos quieren estar en estos contenidos tiene que ser precisamente con ese consentimiento".



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Johnny Depp: la película en la que trabajó con Selena Quintanilla

Juan Daniel Oviedo revela quien es su pareja sentimental: 'Es diseñador'

'Youtubers' construyen un submarino real con piezas de Lego