El ‘influencer’ colombiano Carlos Feria y su pareja Adriana Valcárcel recibieron hace un par de días la notificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el proceso de verificación de derechos de su pequeña hija.



La entidad reaccionó a las denuncias divulgadas, en las cuales se acusaba a Feria de supuestamente maltratar a la niña por los videos de bromas pesadas que compartía en sus redes sociales.

“Inconcebible que quienes deben ser ejemplo y referentes positivos para sus hijos, sean promotores de conductas violentas que atenten contra su integridad. Es un agravante que utilicen su papel como ‘influenciadores’ para enviar mensajes erróneos sobre la crianza”, sentenció Lina María Arbeláez, directora del ICBF.



A las opiniones de rechazo se sumó Nicolás Arrieta, creador de contenido, quien hizo una recopilación de videos y declaraciones que Feria ha hecho desde que inició la polémica. Por ejemplo, en una grabación el ‘influencer’ reaccionaba a las críticas por escupirle a la menor.



“Hay personas muy asquientas. Eso sí lo entiendo. (...) Dicen ‘ay, tienes muchas bacterias, Carlos. Es una niña chiquita’. Ella tiene muchas defensas, yo soy el papá, tranquilos”, mencionó en su momento.



Además, señalaba a los internautas de normalizar conductas más graves de otras personas, pero criticarlo a él por sus actuaciones.

“A los que tienen páginas y se desnudan no le ven nada de malo. A los que hablan de drogas… A los que realmente le hacen un mal a esta sociedad que, literalmente, le demuestran a los niños un mal ejemplo. Ah, pero yo hago un video tomando agua y pasándoselo a mi hija… ¡Yo soy el papá!”, reclamaba.



Arrieta compartió los clips de Feria -sin mencionar la fecha exacta de sus declaraciones- para arremeter contra él. “La idea es que por lo menos le quiten la niña (...), que esté en buenas manos, no en manos de alguien que la utiliza para generar visitas”, comentó.

¿Qué se sabe del proceso del ICBF?

Según dijo la directora de la entidad Lina María Arbeláez, ya se realizó visita al colegio de la menor en el marco de la verificación de derechos. El siguiente paso correspondía a la reunión que Feria y Valcárcel sostuvieron con funcionarios de la Defensoría de Familia para abordar el asunto.



De hecho, el joven contó que ya recibió al equipo del ICBF y que la menor fue examinada por un psicólogo. “No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”, enfatizó.

También lanzó fuertes señalamientos contra internautas y expertos que lo han juzgado, según él, de manera apresurada: “Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores”.



De acuerdo con su testimonio, a él y a su pareja les ha dado ‘duro’ la situación. “Dios ya me perdonó. (...) Me empecé a refugiar más en Dios”, agregó.

Por último, enfatizó en que ya no volverá a grabar ese tipo de videos con su hija. “De pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender. Eso a mí no me quita el derecho de amarla. La respeto y la amo con mi vida”, concluyó.

El ICBF, después de hacer las visitas y análisis pertinentes, decidirá si hay o no “presunta vulneración o amenaza los derechos de un niño, niña y adolescente” y si amerita trasladar el caso ante un juez.

