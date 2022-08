Carlos Feria ha estado en el ojo del huracán de los medios de comunicación y las redes sociales. Primero por supuestamente haber estado involucrado en un hecho de violencia de género contra su esposa, Adriana Valcárcel, y segundo por aparentemente usar a su hija para ganar repercusión en las plataformas digitales.



¡Esto no va más! Porque esto si me parece una falta de respeto FACEBOOK

Este último hecho ha generado indignación entre los usuarios de internet, quienes han denunciado el hecho al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), entidad que ya se pronunció vía Twitter y parece ser que le está haciendo seguimiento al caso.



Ante la creciente oleada de críticas el ‘influencer’, de 25 años, ha respondido a sus detractores por medio de una seguidilla de videos que ha subido en su cuenta principal de Tik Tok, dónde cuenta con más de 39.9 millones de seguidores.



Feria inició su carrera en el mundo digital a través de YouTube. Foto: Instagram: @carlosferiag

“No sé que les pasa a ustedes por la cabeza, a todos los que están subiendo eso, tuve errores como esposo, pero yo como papá soy excelente”, manifestó el creador digital, luego de que la comunidad virtual lo acusara de estar supuestamente ‘tocando’ a su hija.



“Todos los días sacan una mier* nueva ¡Esto no va más! porque esto si me parece una falta de respeto, no sé que le pasa por la cabeza, piensen un poquito y tengan una neurona (... ) dejen de mal interpretar los videos, cojan oficio”; concluyó de manera categórica.



Así mismo, hizo un llamado a todos aquellos que lo han tildado de “maltratador”, pidiendo a la ciudadanía que deje de creer en todo lo que se muestra a través de internet y no usar la supuesta desinformación para adquirir repercusión en línea.



“Esta vez no me pienso quedar callado, tengan vida y dejen vivir, por eso es que no alcanzan nada en la vida, por andar creando chismes”, acotó.

Carlos feria y su esposa Adriana Valcárcel Foto: Instagram: @carlosferiag

