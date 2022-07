No cesan las polémicas para el 'influencer' colombiano Carlos Feria. Esta vez, el hombre está en el ojo público, y de las autoridades, por el trato que le da a su pequeña hija en los videos que crea para sus redes sociales.



Feria inició en el mundo digital en 2015 con un canal de YouTube y ahora su contenido de retos, historias, bailes, bromas y videoblogs lo ha llevado a ganar también reconocimiento en TikTok e Instagram, donde tiene millones de seguidores.

Mucho del contenido del 'influencer' lo hace junto a su pareja, Adriana Valcárcel, y su hija Salomé, de cuatro años. Su esposa también es una reconocida 'tiktoker' y 'youtuber', a quien conoció en 2018.



La pareja protagonizó una polémica hace pocas semanas luego de que se revelara un video en el que se ve a Feria muy alterado discutiendo con su esposa y agrediéndola físicamente al empujarla con fuerza y tumbarla al piso.



Luego de que se hiciera pública la grabación, ambos realizaron un video en el que hablaron sobre la agresión. Detallaron que el hecho ocurrió en agosto de 2021 y que "no hubo violencia doméstica, sino que se debió a una discusión rutinaria de pareja".



“No quiero justificarme porque el maltrato en ningún sentido tiene justificación, ni hacia una mujer, hombre, animales, nada; por eso no me estoy justificando. Estoy diciendo honestamente lo que pasó, desde ese mismo momento pedí perdón a mi esposa y a mi hija, quienes son mis pilares y lo que más amo en el mundo. Y hoy pido perdón a ustedes, mis amigos y seguidores, no sé qué me pasó ese día, perdón”, dijo Feria.



Por su parte, Valcárcel aseguró que había perdonado a su esposo luego de ese episodio y que el creador de contenido venía desde hace un tiempo trabajando en el manejo de la ira.



Denuncia por maltrato a su hija

Si bien la polémica por la agresión a su esposa disminuyó, las cosas para el 'youtuber' se complicaron nuevamente tras los señalamientos de maltrato a su hija que han denunciado varios internautas.



Aunque desde hace mucho tiempo algunas personas han reprochado los tratos que da Feria a su pequeña para crear contenido "gracioso", el asunto tuvo mayor visibilidad hace unos días, cuando la psicóloga Vanesaa Tejada hizo una compilación con varios de estos ejemplos y cuestionó lo que hacía Feria con la menor.



"Ahora está muy de moda ser 'influencers' pero, ¿a costa de qué? ¿Qué nos pasa como sociedad? Es preocupante este tipo de conductas pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido. Los traumas de infancia existen. La salud mental no es un juego", escribió la psicóloga en su cuenta de Instagram.



Este jueves, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comentó la publicación de Tejada sobre los videos de Feria con su hija: "Buenos días. Solicitamos la ciudad y ubicación de los padres de familia de la menor de edad. Gracias".



Cientos de usuarios han respondido al ICBF pidiendo que intervenga y señalando la identidad de Carlos Feria y Adriana Valcárcel.

