‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.

En el capítulo 13 del programa de imitación, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez no pudieron evitar su descontento al saber el veredicto de Amparo Grisales con la presentación de uno de los imitadores.



Carlos Calero confesó un doloroso momento que vivió fuera del programa y su compañera aseguró que vivió una situación similar con un artista que se presentó como el ‘doble exacto de Darío Gómez’.



Tras un nuevo imitador del cantante antioqueño con el sencillo ‘Nadie es eterno’, César Escola y Pipe Bueno le dieron el paso a la Escuela de Yo Me Llamo, sin embargo, la presentación no convenció a Amparo Grisales quien oprimió el botón rojo, pese a la presión del público.

El imitador confesó que en el año 1996, en Pasto, tuvo la oportunidad de conocer a Darío Gómez y cantar para él, y aseguró que lo felicitó y lo llevó a la tarima a que lo acompañara en la presentación.



La decisión de Grisales ocasionó la decepción de los presentadores, quienes detrás del telón del escenario, mostraron su desacuerdo y cuestionaron a 'la diva colombiana' por no haberlo elegido, asegurando que con esa presentación “todo el mundo escuchó a Darío Gómez” y ellos hasta se erizaron.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

