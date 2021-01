Carlos Calero advirtió que usan su nombre para estafar con bitcoins

Carlos Calero, una de las personalidades más queridas de la televisión colombiana, dio a conocer un asunto no muy agradable: al parecer, estarían usando su nombre y su imagen para llevar a cabo estafas con bitcoins en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Calero informó sobre la situación.



“Unos bandidos están utilizando mi imagen en diferentes plataformas para engañar a la gente con unas supuestas inversiones mías en moneda digital o bitcoins”, escribió el conductor de ‘Día a Día’, popular programa de la franja matutina de ‘Caracol’.

Calero cuenta, además, que los estafadores utilizan supuestos testimonios dichos por él en prestigios medios, como 'CNN' o este mismo diario. Según las publicaciones, que son falsas, el presentador tendría ‘la llave del éxito’ para el negocio de la moneda digital.



“Quiero aclarar que nunca he realizado esas inversiones en mi vida y, como le respondo a todos los que me preguntan con sus mensajes, es una estafa y no se dejen engañar”, puntualizó.

También agregó que “esta situación ya está en manos de las autoridades desde el primer momento en que lo descubrimos, tanto en Fiscalía General de la Nación como en la Policía Nacional de Colombia y su dependencia de Policía Virtual”.



El presentador cerró pidiéndoles a sus seguidores “cuidarse de ese tipo de situaciones”.

La publicación, hasta la noche del jueves, completaba más de 5.000 ‘me gusta’.

El reconocido presentador fue noticia durante julio de 2020 tras conocerse que tuvo covid-19. En su momento, Calero dio a conocer el hecho también por redes sociales. En ese entonces dijo estar aislado de su familia. Tras superar la covid, volvió a presentar ‘Día a Día’.

“Gracias, Dios, por una prueba más en la vida. Sabes que soy tu guerrero y no me cansaré de agradecerte por tantos milagros con esta familia. A todos ustedes por sus oraciones y mensajes que me llegaron al corazón, no saben lo que eso sirve en momentos en que necesitamos subir los ánimos para continuar la batalla con este virus”, dijo en ese entonces.

