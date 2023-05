El presentador Carlos Calero contó para Tropicana que no hará más parte de el programa matutino 'Día a Día', pues a finales del mes de marzo se retirará del para hacer parte de un show musical que está próximo a salir.



El presentador del 'Reinado Nacional de Belleza' anunció a esta emisora que se unirá como presentador en la novena edición del programa 'Yo Me Llamo'.



“Voy a estar hasta fin de mes en ‘Día a Día’ porque me voy a asumir nuevamente ‘Yo Me Llamo’. Nos vamos a hacer la nueva temporada, entonces voy a estar retirado del programa todos estos mesecitos”, dijo para Tropicana.



Todo comenzó desde que su compañera Carolina Cruz mencionó en el programa matutino que Calero estaba haciendo dieta para un nuevo proyecto al que se uniría.



Así mismo, el presentador comento al programa mencionado que disfrutaba mucho estar en 'Día a Día', pero que también disfrutaba mucho los programas musicales.



‘Yo Me Llamo’ es un programa que me disfruto mucho, acabo de salir de un formato nuevo que fue ‘La Descarga’, el tema musical toda la vida me ha gustado, desde niño, me encanta la música y lo disfruté porque vi a los mejores artistas del país ahí en el escenario”, expresó Calero para la emisora.



Finalmente, Calero aseguró que seguirá haciendo televisión, pues dijo para el programa que: “Sí pienso que va a llegar un momento en el que diga: hasta aquí llego, ese momento no sé cuándo va a ser. Cuando Dios decida que ya tengo que retirarme, me retiro”.

