En días pasados el presentador de 'Yo me llamo', Carlos Calero, le pidió matrimonio a su esposa Paulina Ceballos. La familia del excónsul se encontraba de vacaciones en México cuando con ayuda de sus hijos, Sofía Calero y Carlos Calero, le propuso a su pareja que se casaran nuevamente.

Recientemente, en declaraciones para el programa 'Día a Día', confesó que desde el día de su boda, en 1997, prometió junto con su esposa renovar sus votos matrimoniales cada cinco años. De tal forma que, como cumplen 25 años de casados, llegarán al altar una vez más para reafirmar su amor ante Dios.

Así las cosas, Carlos Calero y Paulina Ceballos celebrarán dentro de poco sus bodas de plata. Aunque no dieron detalles del día o lo que harán, destacaron que están muy emocionados de volver a decir 'Sí, acepto'.



(Lea también: Epa Colombia confirma que terminó con su novia: 'no me quiero engañar').

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

¿Cómo conoció Carlos Calero a su esposa?

Calero, quien presentó en varias oportunidades el reinado nacional de belleza, conoció a Ceballos en un seminario de comunicaciones en Cartagena, cuando él trabajaba en la Contraloría y ella en la Cámara de Comercio de la ciudad amurallada.



(Además: Cristina Hurtado se defiende de sus críticos: ‘Estoy lejos de ser perfecta’).



"Cuando estábamos en medio del seminario, todos en plena concentración, y 'pum' abren la puerta, volteamos a mirar y ahí apareció Paulina", relató el comunicador a 'Bravíssimo'.



Según el relato del comunicador, fue amor a primera vista y, desde entonces, han estado juntos. ¿El secreto? "Lo tomamos (la relación) con la responsabilidad que debe ser, pero sin tanto protocolo. Los dos somos muy auténticos en eso (...) Yo creo que el secreto es una buena comunicación, una buena amistad, es ser cómplices de muchas cosas, eso es lo que nos mantiene estables", explicó.



(Siga leyendo: Belinda habla de su ruptura con Christian Nodal).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).

Más noticias

Fabio Restrepo: los nuevos detalles de su muerte revelados por su hijo



Este es el nuevo reloj de más de 3 millones de dólares de J Balvin



Se confirma relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel



Tendencias EL TIEMPO