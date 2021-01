¡Emocionado!: Carlos Calero contó que sus padres superaron la covid-19

Hace unos días el presentador del tradicional programa matutino 'Día a día', que se transmite en el canal 'Caracol', dio la lamentable noticia de que sus papás habían contraído el nuevo coronavirus.



"Hace 4 dias mi papá entro a la UCI por covid y desde ese momento hasta hoy está dando la pelea para ganarle la batalla a éste VIRUS que llego al mundo para sacudirnos (SIC)", escribió en una publicación de Instagram Calero, quien además compartió una foto en la que se ven sus dos padres juntos en tiempos mejores.



De acuerdo con lo que sostuvo, ambos llevan más de 50 años de casados.



Dijo que su papá, de 83 años, tenía un pronóstico bueno, pero dejó entrever la preocupación que le provocaba la situación. En el 'post', tampoco daba buenas noticias acerca del estado de salud de su madre, quien tuvo que ser internada en la misma clínica porque también se contagió y desarrolló síntomas de covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus.



"Anoche mi mamá entró a la misma clínica a una habitación y su diagnóstico es igual. Los separan dos pisos de distancia pero definitivamente los une el amor y saben que... no me sorprende ésto que está pasando, porque dicen que uno termina pareciéndose al otro después de tantos años, hasta llegar a compartir las mismas dolencias (SIC)", añadió en la misma publicación de Instagram, que finalizó manifestándoles a ambos su profundo cariño y su apoyo para este momento difícil.



De inmediato, recibió comentarios de familiares, amigos, conocidos y seguidores que se condolieron de su situación y le enviaron los mejores deseos a él y a sus padres.

Afortunadamente, lo siguiente que se supo fue una buena noticia. En una publicación que compartió en la mañana de este 25 de enero, mostró mediante unos conmovedores videos que tanto su madre como su padre eran dados de alta de la Clínica del Caribe, en donde se encontraban internados.



"Hoy mis viejos queridos regresan a casa, en silla y en camilla, no importa el transporte, importan las ganas de vivir, después de unos largos dias (SIC)", escribió el presentador. "Regresan juntos, el uno para el otro, lentos, cansados, con esa mirada melancólica y con tantos años encima pero JUNTOS de la mano de Dios. A seguir este tratamiento en casa, con todos los cuidados. (SIC)", señaló también.



No dudó en agradecerles a Dios y a los miembros del personal médico que atendieron a sus progenitores, quienes se tomaron algunas emotivas fotos con aquellos que trabajaron para salvaguardar su salud.



Tampoco ocultó el alivio que sentía por la evidente mejoría que presentaron sus padres. "A esos ángeles ocultos que ayudaron en este proceso, infinitos agradecimientos. Hoy nos vuelve el alma al cuerpo a todos los hermanos y familia en general. Vamos por esa recuperación total de nuestros padres", sostuvo sobre el final de la publicación.



De nuevo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, pero esta vez fueron de felicitaciones, agradecimiento con los médicos y apoyo para los familiares de Calero.

Tendencias EL TIEMPO