Carlos Calero, de 'Día a Día', se lanzará como cantante y desmiente retiro de la TV

Carlos Calero es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión en Colombia, el periodista y presentador se ha destacado en proyectos como 'Yo me llamo', 'Cien colombianos dicen' y 'Día a Día'.



En las últimas horas ha causado gran emoción entre sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto que iniciará en el mes de mayo.



(Además: Jugador de ‘Quién quiere ser millonario’ llama a su esposa y contesta otro hombre).

Por medio de sus redes sociales anunció que en unos meses cumplirá uno de sus sueños lejos de la televisión, el de ser cantante.



"Después de pensarlo una y otra vez, de ensayar en la vida, por primera vez me atrevo a pararme en el teatro con el respeto y profesionalismo que lo amerita, solamente con la intención de rendir un homenaje a la música más bella del mundo, los boleros", describió en redes.



(Siga leyendo: María Cecilia Botero reveló por qué no actúa en narcoseries: 'Ya paremos con eso').

Sobre los detalles de esta nueva etapa, el presentador de 'Día a Día', informó que su show llevaría por nombre 'Un bolero con Calero y algo más', que se llevará a cabo el 17 de mayo en el teatro ABC.



“Para rendir homenaje a esos hombres y mujeres que a través de esas letras enamoraron generaciones y que hoy en día mantienen su amor intacto”, expresó.



(Además: Alina Lozano y Jim Velásquez explicaron por qué se pelearon con celador de su edificio).

El anuncio emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar: "Me encanta, felicitaciones, pronto en 'hombres al bolero'", "Único mi hermano éxitos", "Te admiro, te respeto y te quiero".



Cabe resaltar que esta es la primera vez que el presentador hace un show de grandes magnitudes, pues, en años pasados, ya había hecho algunas presentaciones en compañía de su hija Sofía.



(Siga leyendo: Luisa Fernanda W responde a críticas sobre su 'exótica mascota': 'miren esta hermosura').

EL TIEMPO se comunicó con Carlos Calero y le consultó sobre los rumores de su retiro de la televisión. "No me alejo, no me retiro. Es solo que me voy a presentar por peimera vez en mi vida en teatro", dijo para este medio.

Más noticias:

Rafael Santos es criticado por ostentar costoso accesorio: 'Dos apartamentos colgados'

Beto Arango se convierte en el tercer eliminado de 'La casa de los famosos Colombia'

Elianis Garrido habló de su lucha contra el cáncer: 'Enfrenté un tratamiento agresivo'