Carlos Calero, uno de los prestadores más destacados de la televisión colombiana, ha dado de que hablar en los últimos días, ya que reveló unos detalles muy dolorosos para su familia por medio de la red social que más usa, Instagram.



Sus seguidores siempre han mostrado un gran apoyo e interés por conocer todos los detalles de su vida y de su familia, puesto que por su trayectoria varías personas ya lo sienten más que cercano.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Calero es a día de hoy uno de los presentadores más famosos de Colombia. Foto: Instagram: @carlosacalero

(Tenemos para usted: Carlos Calero se casará, por quinta vez, con su esposa Paulina Ceballos).

Es por eso que, recientemente, el presentador llamó toda la atención de sus fans con una historia en dicho aplicativo.



El contenido que manifestó era completamente diferente a lo que normalmente sube, ya que revelaba un momento complicado que estaba atravesando su familia, para ser específicos, su esposa, debido a que se encuentra con problemas de salud.



En la foto que publicó se veía como el famoso presentador posaba junto a su esposa e hijos en un hospital.

En esta publicación compartió un mensaje muy sentimental que refleja la fe y la buena actitud que se tiene que tener para afrontar las adversidades, ya sean propias o de la familia.



“Siempre contigo amor”, dijo con sentimiento Carlos Calero al comentar la historia de su esposa.



Además, Paulina Ceballos, su esposa, dejó unas palabras también desde su cuenta, en ellas expresó su ánimo y confianza en que todo saldría bien con el antibiótico que le habían administrado en el hospital.

“Ni lento ni rápido. En el tiempo perfecto de Dios. Con la fe intacta y rodeada de todo el amor de mi familia, esperando y declarando que este antibiótico sea el que me sane. Todo de tu mano, señor”, dijo Ceballos de forma escrita.



Para recalcar la pareja ya lleva más de 25 años y obviamente han tenido que pasar por varios momentos difíciles.



Por esta razón, Calero ha estado ausente en algunos programas que presenta, pues está totalmente concentrado en la enfermedad con la que fue diagnosticada su mujer. Estas son bronquitis y diverticulitis, condiciones que requieren un gran cuidado y una gran compañía, cosa que está haciendo el famoso presentador.

(Siga leyendo: Carlos Calero y su esposa se casarán de nuevo).

También, se puede destacar que Paulina Ceballos ha hecho varias publicaciones en Instagram para llenarse de ánimos y de alientos para salir de las enfermedades que está padeciendo, no sola, sino en compañía de todos sus seres queridos.



“Gracias a mi esposo y mis hijos que son mi fuerza y mi motor, de verdad soy muy afortunada de tenerlos. Gracias mami, una vez más tú me agarras de tu mano como siempre lo has hecho. Qué bendición tenerte. Gracias al plan de hospitalización de Colsanitas porque he podido estar en mi casa y gracias a todos los que han estado pendiente de mi recuperación. Con la fe intacta”, dijo Paulina en compañía de una imagen.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Iván Lalinde será el nuevo presentador del programa ‘Día a Día’

‘Se aprovecha de mi inocencia’: Calero ante broma de Mabel Cartagena

Carlos Calero y su hija Sofía les cantan a las madres