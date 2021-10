'Es de las peores cosas': reconocido comediante mexicano sobre 'Chespirito'

Carlos Ballarta, reconocido comediante oriundo de México, dio fuertes declaraciones durante su entrevista en el programa ‘Lado B’, en YouTube.



El humorista se fue ‘lanza en ristre’ contra el famoso programa ‘Chespirito’ y afirmó que “es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana”.

Es importante destacar que Ballarta ha participado en distintas producciones como actor de doblaje.



Algunas de las películas para las cuales ha prestado su voz son ‘La leyenda de Yobi’ (2007), ‘Lupin III: El primero’ (2019) y Merantau (2009).



También se ha destacado en redes sociales por su particular apariencia. De hecho, se convirtió en un famoso meme cuando estaba en un ‘stand comedy’ y dijo “técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra”.



Esto fue usado por varios internautas para tomar con humor situaciones cotidianas.



En todo caso, la entrevista fue publicada en el canal de YouTube Versión Extendida con Tenoch Huerta.



Después fue adaptada por los mismos creadores de contenido para ser subida a otras plataformas como TikTok.

Fuertes declaraciones contra el programa ‘Chespirito’

En el programa, los moderadores y Carlos Ballarta tocaron diferentes temas como la corrupción, el capitalismo, el aborto, el estado y la comedia.



Casi al final de la charla, uno de los moderadores habló sobre el humor en México, resaltando ‘Chespirito’ como un referente de la ‘comedia blanca’.



“Caía perfecto en México por eso lo transmitían en Televisa, lo transmitieron en Sudamérica, lo transmitieron durante las dictaduras y era un tipo de humor donde el cuestionamiento era muy noble”, dijo Panch Parra.

Carlos ballarta critica Chespirito Foto: Tik Tok: @versionextendidath

Luego le preguntó a Carlos Ballarta su opinión sobre ‘Chespirito’.



El comediante respondió que no es responsabilidad de la comedia criticar temas o “hacer a la gente reflexionar”.



Luego afirmó que, en cuanto a humor, el programa de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños era malo desde diversos puntos de vista.



“Al menos en cuanto a la comicidad, ‘Chespirito’ es de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana”, aseguró.

Incluso confesó que no le permite ver a su hijo el famoso programa, el cual ahora tiene una versión en caricatura.



El polémico comentario no pasó desapercibido. Ballarta terminó de ‘atizar la hoguera’ al decir que su perspectiva sobre el programa de Gómez Bolaños era motivada un poco por tintes políticos.



Por una cuestión de dignidad de saber que ‘Chespirito’ fue a Chile y se presentó en dos fechas en el estadio donde habían torturado estudiantes FACEBOOK

TWITTER

“Por una cuestión de dignidad de saber que ‘Chespirito’ fue a Chile y se presentó en dos fechas en el estadio donde habían torturado estudiantes. Por el hecho que lo recibió Pinochet con honores de Jefe de Estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras”, contó el comediante.





Y finalizó con una reflexión propia dado que, para él, ‘Chespirito’ era y es poco beneficioso: “A ver, ¿qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar?, ¿Qué no censuraron? ‘Chespirito’”.

¿Qué piensan los internautas?

Después de la publicación en YouTube y los metrajes divulgados en TikTok, varios internautas reaccionaron frente al tema.



Hubo quienes apoyaron los argumentos de Ballarta o al menos consideraron que ya pasó la ‘buena hora’ del humor de Gómez Bolaños, mientras que otros enfatizaron en que ‘El Chavo’ y otros personajes son referentes icónicos de la comedia mexicana e incluso latinoamericana.



“Tiene razón, Chespirito fue un instrumento de la dictadura chilena y argentina, además era un promotor antiderechos” y “¿Qué creen que opinen de la ‘comedía’ de Carlos Ballarta en unos 30 años?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter.

Carlos Ballarta tiene razón... Si era de lo peorcito 👇🏽 pic.twitter.com/Cma7EwQr0Y — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) October 26, 2021

Que creen que opinen de la "comedía" de Carlos Ballarta en unos 30 años ? Ah verdad !😂 — Wisho (Luis para tí, respetenme ) (@Wisho39218599) October 26, 2021

Veo molestias por lo que Carlos Ballarta dijo de Chespirito. Tiene razón, Chespirito fue un instrumento de la dictadura chilena y argentina, además era un promotor antiderechos.



En 1977 hizo un show en el centro de tortura de Santiago durante la dictadura militar. pic.twitter.com/ASBqIMOIrE — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) October 26, 2021

Es más, hace unos días, ‘Café Ácido’, una cuenta de Instagram, realizó una caricatura en la cual aparece Ballarta con el icónico personaje de Chespirito, ‘El Chavo’.



La publicación tuvo tanta repercusión que el mismo comediante la compartió en su perfil.

Lo dicho por Ballarta aún repercute en redes sociales dado que ‘el lado oscuro’ de los programas de Gómez Bolaños se representó en peleas del elenco, demandas por doquier a raíz de la identidad de los personajes y rumores de todo tipo en torno a lo que pasaba ‘tras bambalinas’.

