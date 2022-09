¿Han escuchado de la bisexualidad?, ¿alguno de las famosos a los que usted admira es bisexual?



Respecto a la primera pregunta: la bisexualidad es una orientación sexual, la cual es definida como una atracción romántica hacia personas del mismo sexo, pero también del sexo opuesto. Gustan de hombres y mujeres.

Por lo general, siempre se escuchan voces con rumores de estrellas o famosos respecto a su sexualidad. Por ello, aquí va un listado de célebres que han confirmado su bisexualidad y que, quizás, usted los sigue pero no sabía esta parte de sus vidas.



Angelina Jolie

La actriz es conocida por haber participado en películas como ‘El coleccionista de huesos’, ‘Maléfica’, ‘El intercambio’, ‘Sr y Sra Smith’, entre otras. Ha estado envuelta en varios rumores sobre su preferencia sexual, pues aseguran que ha mantenido varios amoríos con distintas mujeres antes de su romance oficial con Brad Pitt.



De hecho, los murmullos sobre la sexualidad de la actriz fueron creciendo con el paso del tiempo. En 2007 la modelo Jenny Shimizu afirmó que sostuvo una relación con Jolie por más de 10 años, incluso cuando ya había formado una familia con el actor Brad Pitt.

Ante esto, la actriz negó tener una relación con otra mujer al momento de estar en un compromiso sentimental con el actor de Hollywood. No obstante, tampoco negó ser bisexual: “Nunca he ocultado mi bisexualidad. Pero desde que estoy con Brad, no hay lugar para este tipo de relaciones en mi vida”, declaró en ‘The Sun’.

Lady Gaga

Su nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, pero en la industria musical ha pisado fuerte con su sobrenombre Lady Gaga. Aparte de ser una cantante de pop muy popular con canciones como ‘Bad Romance’, ‘Love Game’, ‘Rain On Me’’, entre otras, también se ha dedicado a ser compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda.



Gaga ha sido un personaje controversial por sus estrambóticos atuendos, videos musicales y maneras de expresar sus puntos de vista. Del mismo modo, sus gustos sexuales han estado en boca de muchos seguidores, pues la han considerado lesbiana, otros bisexual, y en otras ocasiones, una mujer heterosexual.



Aunque la ‘pop star’ ha asegurado en varias oportunidades que ama al género masculino, porque tienen un no sé qué que le llama la atención, también ha afirmado que siente cierta atracción por las mujeres.



"¿Sabes qué? No es una mentira que soy bisexual y que me gustan las mujeres, y cualquiera que quiera torcer esto para decir 'ella dice que es bisexual por marketing', es una maldita mentira. Esto es lo que soy y lo que tengo”, afirmó en una sesión de preguntas y respuestas en el Club Berghain en Berlín, Alemania.

Megan Fox

La actriz y modelo estadounidense Megan Denise Fox es considerada como una de las mujeres más hermosas de Hollywood. Muchos la recuerdan por actuar en películas como ‘Transformers’, ‘Diabólica Tentación’, ‘Tortugas Ninja’, ‘Bil Gold Brick’, entre otras.



En el año 2009 Megan confesó públicamente que se sentía atraída por mujeres, sin embargo, aseguró que no era lesbiana.



“No soy lesbiana, sólo creo que todos los humanos nacen con la habilidad de sentirse atraídos por ambos sexos", según declaraciones citadas por la revista estadounidense ‘Cosmopolitan’.

Pese haber confesado su orientación sexual y los sentimientos que ocultó por mucho tiempo, confesó, de igual manera, que no saldría con mujeres que ya han mantenido un tipo de relación amorosa con algún hombre.



“Soy bisexual, no tengo ninguna duda sobre ello. Pero también soy hipócrita porque nunca saldría con una chica que se hubiese acostado con un hombre”, expresó en una entrevista concedida a la revista ‘Esquire’.



Recientemente, la estadounidense subió una foto en su Instagram en la que muestra su apoyo a la comunidad LGTBQIA (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, ‘Queers’, Intersexuales y Asexuales), al pintar sus uñas con la bandera de arcoíris y acompañarla con la frase: ‘Putting the B in #LGTBQIA for over two decades’ (‘Poniendo la B en #LGTBQIA por más de dos décadas’).



Josh Hutcherson

El actor estadounidense logró enamorar a más de una chica por su participación en ‘Los juegos del hambre’. No obstante, también es popularmente conocido por haber participado en ‘Viaje 2: La Isla Misteriosa’, ‘ABC de amor’, entre otras.



En octubre de 2013, el actor le concedió una entrevista a la revista ‘Out’, en la que habló abiertamente sobre su sexualidad.

Josh Hutcherson, confeso que en ese momento se consideraba hetero. Sin embargo, se sinceró al decir que en el futuro no podría afirmarlo.



“A lo mejor ahora podría decir que soy una persona 100 % hetero pero, quién sabe en un año podría conocer a un chico y sentirme atraído por esa persona”, dijo en ‘Out’

El estadounidense ha llegado a sentir gusto por algunos hombres, pero aclara que nunca ha tenido ningún tipo de relación con personas de su mismo sexo.



“He conocido a hombres y todo el tiempo pienso: “Maldita sea, es un tipo guapo”. ¿Sabes? Nunca he estado como: “Oh, quiero besar a ese tipo”. Realmente amo a las mujeres”, concluyó en la revista americana.

Comunidad LGTBQIA en los famosos colombianos

Colombia es un país con grandes talentos en actuación, modelaje y música. Pero, también viven en revuelos, chismes, rumores y especulaciones sobre sus vidas privadas, gustos, y hasta su sexualidad.



Carlos Buelvas

El actor y modelo colombiano marcó los corazones de los televidentes con su papel de ‘Musaraña’ en 'El señor de los cielos’ y, desde ahí, comenzaron a escucharse comentarios sobre su orientación sexual. De hecho, muchos creyeron que era gay.



Lo cierto es que ambos géneros son de su preferencia, como lo confesó en el programa ‘La Red’ de ‘Caracol’.



“Hoy en día el tema de la sexualidad está visto desde una manera mucho más madura. No puedo ser mentiroso con mi público”, confesó el actor en el programa.

Asimismo, aseguró que ha tenido encuentros y experiencias sexuales tanto con hombres como mujeres.



Desde siempre sintió gusto por ambos géneros, pero no era muy creyente del bisexualismo. Aún así, decidió aceptar lo que es y reconocer que le atrae convivir con hombres y, al mismo tiempo, le encanta estar con mujeres.



“No voy a sentirme avergonzado, no voy a sentir culpa ni pena por lo que soy”, afirmó Buelvas en ‘La Red’.

Carla Giraldo

Carla Evelyn Giraldo Quintero​, la actriz y empresaria colombiana, fue ganadora del premio a mejor actriz revelación por su papel protagónico en ‘Me llaman Lolita’. Además, también es recordada por sus personajes en ‘Cumbia Ninja’, ‘la Ruta Blanca’, ‘El Clon’ y ‘Las Muñecas de la Mafia’.

Su más reciente aparición fue en el programa ‘Masterchef’ de ‘RCN’ en el que, por cierto, fue la ganadora.



Tuvo una relación con Natalia Arroyave. Sin embargo, Giraldo encontró el amor en Mauricio Fonnegra, con quien tuvo dos hijos.



“Llegará el momento en el que me toque sentarme con ellos y explicarles que así fue y no tengo nada que cambiar en mi vida. Lo que fue, fue y lo que viven en este momento es lo que los nutre a diario”, explicó al programa ‘La Red’, cuando se le preguntó si le explicaría a sus hijos que fue bisexual.

