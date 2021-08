La relación de Carla Giraldo con sus padres adoptivos

La aparición de Carla Giraldo en MásterChef ha hecho revivir los hechos por los cuales ha generado polémica esta famosa actriz.



Uno de ellos fue cuando confesó en el programa 'Yo José Gabriel', hacia el 2005, que fue adoptada. Su progenitora era una persona joven y su mamá adoptiva, quien no podía tener hijos, decidió tomar la decisión.

En aquella ocasión, Carla Giraldo manifestó que no tuvo buena relación con sus padres. La actriz contó que no hacía mucho caso cuando era adolescente y aparecía más seguido en televisión.



Incluso, su familia decidió llevarla al Bienestar Familiar por haberla encontrado en un hotel con quien salía en ese momento.

Ya más grande, la actriz confesó que haber tratado mal a sus padres fue uno de los peores errores que pudo haber cometido en su vida. Para ella, su familia siempre ha sido un apoyo en todo momento.

Aunque no ha vuelto a hablar públicamente del tema, sí ha mostrado agradecimiento hacia sus padres, pero no tienen una relación tan cercana.



EL TIEMPO