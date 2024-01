Carla Giraldo y Diana Ángel son criticadas por hacer parte de 'La Casa de Los Famosos'

Muy pronto, en los hogares colombianos se podrá ver la nueva producción del Canal RCN 'La Casa de los Famosos'. En este reality estarán encerrados 22 celebridades en un mismo espacio que estará rodeado por más de 40 cámaras que los seguirán las 24 horas del día.



Durante estos días se han anunciado dos de las celebridades que estarán en la casa, y son las actrices María Isabel Bolaños y Diana Ángel. Además, se conoce que las presentadoras son Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Recientemente, la producción publicó un video en las redes sociales revelando que la actriz y cantante Diana Ángel era la segunda confirmada para ‘La Casa de Los Famosos Colombia'.



"Revoliaaa, revoliático. Como un ángel caído del cielo llega @dianangel01 a #LaCasaDeLosFamososCol. Esta talentosa mujer pondrá las notas musicales más bonitas. ¿Qué tal nuestra nueva revelación?", escribieron en la publicación.



Para varias personas esta noticia fue bastante positiva y ansían que ya comience la producción para ver todo lo que ocurrirá. Sin embargo, hay quienes hicieron diferentes críticas de la practicante, e incluso, de una de las presentadoras.

"Ya la embarraron"; "Que fastidio Carla, por ella no veré ese programa ni a palo"; "Lo único bueno hasta ahora es Cristina Hurtado, por qué de resto"; "Pero estos no son tan famosos, parece la casa de los conocidos no famosos"; "Diana Ángel una excusa para no verlo, lástima"; "Por ahora el casting pésimo", se lee en los comentarios.



Por otro lado, algunas personas las han defendido y asegurado que el programa va a ser todo un éxito. "El programa no ha empezado y ya hay críticas, esperen que empiece"; "Les molesta Carla por ser auténtica, les molesta Diana por pensar diferente, pero viven pegados a un televisor solo para criticar, hay no, pues qué vida tan envidiable", son los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

