¿Carla Giraldo tendría OnlyFans? Esto dijo la presentadora de 'La casa de los famosos'

Carla Giraldo es una de las actrices y presentadoras más polémicas de la farándula colombiana, pues su paro por distintas producciones la ha hecho objeto de amores y odios por parte de los televidentes.



Su paso por MasterChef le abrió las puertas a ser la presentadora del reality 'La casa de los famosos' que se estrenará el próximo 11 de febrero. Mientras llega ese día, Giraldo respondió en una entrevista si haría contenido para adultos.



La respuesta viral de Carla Giraldo se dio en medio de una conversación con Andrés Wilches para el canal de YouTube, Autostar TV. Mientras hablaban de la vida de la actriz y presentadora, surgió la duda de si la presentadora tendría un OnlyFans o preferiría un sugar daddy.

La actriz de 37 años no se dejó intimidar por la pregunta y respondió de manera efusiva:



"OnlyFans, con toda, yo pienso que igual ahí no le deberías nada a nadie, ahí te darías a tu público, en cambio al otro le va a quedar debiendo y no, no, no, no le deban a nadie, trabajen a ustedes mismas".



Tras esta pregunta, Carla Giraldo reveló que, en varias oportunidades, le han propuesto realizar fotografías eróticas a cambio de dinero, pero que ella prefiere subirlas "por free", es decir, gratis, porque le da pena hacer algunas cosas.

