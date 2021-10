'Él es un feo, bobo, de buenas, que yo adoro': Carla Giraldo sobre Frank

MasterChef Celebrity es uno de los programas favoritos de los colombianos. Además del éxito del formato, las polémicas que han caracterizado a esta edición han hecho que esta producción sea una de los más vistas por los televidentes durante los fines de semana.



(Le sugerimos: El insulto que escuchó Liss Pereira en MasterChef y no salió al aire)



El reality está en su recta final y solo quedan seis participantes: Carla Giraldo, Viña Machado, Liss Pereira, Diego Camargo, Gregorio Pernía y Frank Martínez. Todos siguen luchando por un cupo para quedar entre los mejores cuatro cocineros.



(En otras noticias: Comieron en restaurante de Salt Bae y solo el servicio costó una millonada)

Precisamente, Giraldo, quien ha avanzado hasta esta etapa del programa, ha sido una de las protagonistas de las polémicas del programa por su rivalidad con la comediante Liss Pereira.



Otro de los participantes con quien ha tenido ciertas discusiones es con Frank Martínez. Sin embargo, parece que sus diferencias ya las han solucionado.



(Puede leer: ¿Lo llamó la competencia? Frank Martínez rechazó ofertas por seguir en RCN)

Facebook Twitter Linkedin

El comediante Frank Martínez. Foto: Canal RCN

La actriz habló sobre él en una entrevista que tuvo en vivo este viernes 15 de octubre con ‘Diva Rebeca’, el famoso personaje que es interpretado por Omar Vásquez.



Durante la transmisión que realizaron en Instagram aseguró: "Me ofende cuando la gente dice que hay rosca, cuando dicen que hay preferencias. Lo que vivíamos adentro del programa era diferente. Por ejemplo, si me preguntan por quién había preferencias, por Frank. No puedo decir que lo cuidaron, pero Frank se salvó muchas veces".



Sobre el comediante también afirmó que "Todo bobo es de buenas. Él casi nunca estuvo en eliminaciones. Él casi siempre daba con los equipos que ganaban. Por eso te digo, todo bobo es de buenas. Él es un feo, bobo, de buenas, que yo adoro. Frank, las primeras semanas, estuvo más protegido".



La entrevista completa, según Vásquez, estará subida pronto en su canal de Youtube.

(Además: Carla Giraldo y Frank Martínez conmovieron en MasterChef con sus historias)

¿Quién ganará MasterChef Celebrity?

Hace unos días, el chef Jorge Rausch, uno de los jurados, respondió preguntas en Instagram. Uno de sus seguidores le preguntó sobre el humorista Frank Martínez. Él respondió: "Es fantástico". Y agregó: "Ojo, ya es famoso y va a ser el más famoso de todos. (¡No diga que no se lo advertí!)". Esto ha sido interpretado por muchos como el nombre del eventual ganador del programa.



Por ahora, hay que esperar a que avancen los capítulos. Claudia Bahamón les preguntó en el más reciente episodio a los concursantes con quiénes se veían en la gran final. Carla Giraldo y Viña Machado coincidieron en que deberían estar las tres mujeres, aunque difieren en que la primera quiere 'sacar del camino' a Gregorio, mientras que la segunda le gustaría que estuviera en los últimos cuatro. Frank, por su parte, dijo que Viña y Diego serían los próximos en salir.



(Le sugerimos: 'Si voy a la final, que sea con cualquiera que no sea Frank', Diego Camargo)



Otro de los temas que han quedado en el aire es sobre el botín. Si bien no se ha hablado de la cifra concreta, varios aseguran que el premio rondaría los 200 millones de pesos, cifra que obtuvieron Adriana Lucía y Piter Albeiro cuando ganaron en las ediciones anteriores.

Otras noticias que puede leer:

- ¿Qué hacen ahora los actores de la popular serie ‘Dejémonos de vainas’?



- Abel Rodríguez: ¿quiénes fueron las parejas del fallecido actor?